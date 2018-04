Ewig keinen Job mehr gefunden, in der Familie kommt es immer wieder zu Streit, die Kinder haben keine Lust auf Schule, die Sorgen belasten die Psyche. Wer als Langzeitarbeitsloser in einer Bedarfsgemeinschaft aus dieser Spirale herauskommen möchte, kann seit Januar am Move-Projekt teilnehmen. Drei Coaches besuchen die Teilnehmer zu Hause und wollen mit ihnen Wege erarbeiten, dass sie in Zukunft zumindest einen Teil ihrer Ziele erreichen. Das Besondere: Das gesamte direkte Umfeld wird einbezogen.

Handlungsbedarfe heißen die Probleme der Hartz-IV-Bezieher im Jobcenter-Jargon. Sie verhindern, dass ihre Vermittler die Person in einen festen Job bringen können. Das kann zum Beispiel ein drohender Wohnungsverlust wegen Mietschulden ...

Lesezeit für diesen Artikel (528 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.