Neues Programm von MGH und Fbs Neuwied: Von Fototipps bis zum eigenen Youtube-Channel

Egal ob jung oder alt, unter den Angeboten von Mehrgenerationenhaus (MGH) und Katholischer Familienbildungsstätte (Fbs) Neuwied findet sich für Menschen aus jedem Lebensabschnitt etwas. Bereits die Kleinsten matschen mit Ton oder kommen in Eltern-Kind-Gruppen zusammen. Interessierte Besucher des MGH machen erste Erfahrungen in der digitalen Fotobearbeitung oder spielen Karten bei Kaffee und Gebäck. Die Programme für das erste Halbjahr sind ab sofort erhältlich.

Vier Häuser, vier Programme. In Neuwied, Neustadt und Linz finden Familien und Einzelpersonen Hilfen jedweder Art.

Foto: creativemoments

Nils Zimmermann, der die geschäftsführende Leitung des Trägervereins innehat, betont: „Beide Häuser stehen für Familie.“ Im Fokus liegt neben fachlicher Information in verschiedenen Bereichen auch die Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. „Wir geben den Eltern das, was sie brauchen, um ihre Kinder gut groß zu kriegen“, sagt Zimmermann. In der modernen Gesellschaft fehle für vieles oft die Zeit – dazu gehöre beispielsweise auch die Organisation von Kindergeburtstagen. In diesem Bereich hat sich die Fbs mit einem besonderen Angebot etabliert: „Die Kinder kommen zu uns und führen mit erfahrenen Pädagogen Projekte durch – sie machen drei Stunden etwas Sinnvolles“, erklärt Zimmermann. Dabei kann es sich um Themennachmittage handeln, die Gestaltung von T-Shirts oder gemeinsames Kochen oder Backen.

Beliebte Ferienprogramme

Neben den beliebten Ferienprogrammen, zu denen in diesem Jahr beispielsweise auch ein Adventure-Camp in Heimbach-Weis zählt, startet die Fbs digital durch. So wird es im Mai und Juni erstmals eine Anleitung für Jugendliche geben, wie sie einen eigenen Youtube-Channel einrichten können. „Dort lernen sie alles Handwerkliche, aber auch, welche Fallstricke es gibt und woran sie beispielsweise in Sachen Datenschutz denken müssen.“

Das MGH in Neuwied bietet unter der Leitung von Bea Röder-Simon zahlreiche Angebote und Workshops zum Themenfeld des demografischen Wandels an – vieles davon in Kooperation mit Behörden und Institutionen. Neu im MGH-Angebot sind in diesem Jahr beispielsweise eine Sprachtherapie bei Mehrsprachigkeit sowie Hilfe bei Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie). Termine werden je nach Absprache vereinbart. Eltern müssen dabei nicht befürchten, sich in Unkosten stürzen zu müssen. „Unsere Angebote sind entweder kostenfrei oder mit geringen Aufwandsentschädigungen verbunden“, betont Nils Zimmermann. Neu im Bereich Eltern und Kinder ist auch ein Hausaufgabentreff für Wartelistenkinder der Klassen eins bis vier. Jeweils donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr werden die Kinder betreut.

Sonderveranstaltungen zu Demenz und 100 Jahre Frauenwahlrecht

Zu den Sonderveranstaltungen des MGH gehört beispielsweise eine Lesung zum Thema Demenz: „Verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt“, heißt es am Mittwoch, 31. Januar, von 17 bis 19 Uhr. Im Februar findet das Seminar „Musik als Schlüssel“ statt. Am Samstag, 3. Februar, können die Teilnehmer lernen, wie sie mit Musik Zugänge zu demenziell erkrankten Menschen schaffen können (Anmeldung bis zum 26. Januar). Am Internationalen Frauentag, 8. März, stehen 100 Jahre Frauenwahlrecht im Mittelpunkt einer Filmvorführung.

Kleiner Ausblick ins zweite Halbjahr: Am 14. September feiert das Mehrgenerationenhaus sein zehnjähriges Bestehen.