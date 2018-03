Neuer Chef: Thorsten Pleyer leitet die Neuwieder Kripo

Er ist 35 Jahre alt, kommt von der Schutzpolizei und ist jetzt Chef der Neuwieder Kriminalinspektion: Polizeipräsident Karlheinz Maron hat gestern Thorsten Pleyer offiziell zum neuen Leiter der rund 40-köpfigen Kripo ernannt und sich dabei „tief überzeugt“ gezeigt, dass der Polizeirat der richtige Mann für diese anspruchsvolle Aufgabe ist.

Thorsten Pleyer (2. von links) ist neuer Kripo-Chef in Neuwied. Mit ihm freuen sich (von links) Polizeipräsident Karlheinz Maron, seine Lebensgefährtin Carina Bock, Vorgängerin Kathrin Süßenbach und der Neuwieder Direktionsleiter Gregor Gerhardt. Foto: Ulf Steffenfauseweh

„Manch einen hat es vielleicht überrascht“, wusste Maron. Aber über Führungsqualität würden nicht allein Alter und berufliche Vita entscheiden, betonte er. Pleyer habe vielmehr eine hervorragende Beobachtungsgabe und erkenne Stärken und Schwachen von Mitarbeitern, war der Polizeipräsident sicher. Weiter schrieb er ihm „Authentizität und Empathie“, „Mut und Energie“ sowie „Klugheit“ zu. „Herr Pleyer kauft nur bügelfreie Hemden. Das zeugt von großer Klugheit“, begründete er das schmunzelnd und fügte noch an, dass er einen Blick ins Innere von Pleyers Auto geworfen habe. „Unordnung ist ihm fremd, zumindest im Auto“, teilte er augenzwinkernd mit.

Jenseits aller launigen Worte zeigt der dienstliche Werdegang, dass der neue Kripo-Chef den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt hat. Wie Maron ausführte dazu, war Pleyer nach der Ausbildung zunächst bei der Bereitschaftspolizei und dann im Wechselschichtdienst eingesetzt. Dabei habe man sein „großes Potenzial“ erkannt und ihn ins Förderprogramm aufgenommen.

Es folgten Stationen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Koblenz und als Dienstgruppenleiter in St. Goarshausen und Montabaur. Es schloss sich eine Verwendung beim Führungsstab des Polizeipräsidiums an, und im Rahmen der Praxisbewährung leitete Pleyer für fünf Monate die Regionale Kriminalinspektion Mainz. 2015 folgte dann das Studium an der deutschen Polizeihochschule in Münster.

Als neuer Chef der Neuwieder Kripo beendet Pleyer eine viermonatige Übergangsphase, die nach dem Wechsel der bisherigen Leiterin Kathrin Süßenbach entstand. Die Kriminaldirektorin, die im Oktober 2014 in Neuwied angetreten war, ist mittlerweile Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion Koblenz. Gregor Gerhardt dankte ihr als Chef der übergeordneten Polizeidirektion Neuwied für ihre hervorragende Arbeit.

Landrat Achim Hallerbach schloss sich dem an und bot – auch im Namen von Beigeordnetem Michael Mahlert sowie OB Jan Einig und Bürgermeister Michael Mang – eine weiterhin gute, vertrauensvoll Zusammenarbeit an.

