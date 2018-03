Neue Wege für Neuwieder Narren: Rosenmontagszug hat eine neue Strecke [mit Karte]

Pünktlich um 14.11 Uhr schlängeln sich am Rosenmontag die Neuwieder Narren durch die Innenstadt. Doch in diesem Jahr über eine neue Strecke.

Aufgrund der für die Wagen und Fußgruppen gefährlichen Enge in der Marktstraße am ZOB wurde der Zugweg abgeändert. Traditionsgemäß beginnt er von der Langendorfer Straße aus in Richtung Elfriede-Seppi-Straße. Dann geht es weiter über die Luisenstraße, Hermannstraße und dann rechts in die Schlossstraße bis zur Kirchstraße. Anschließend biegt er links ab in die Marktstraße bis zur Engerserstraße, dann links bis zur Pfarrstraße und wieder links bis zur Langendorferstraße. Von dort geht es rechts bis zum Rewe-Kreisel, wo der Umzug wendet und über die Gegenfahrbahn der Langendorferstraße zurück bis zur Pfarrstraße geht, dort biegt er in die Pfarrstraße ab bis zur Hermannstraße und weiter bis zur Luisenstraße, wo sich der diesjährige Rosenmontagszug auflöst. Von vier Bühnen aus (Schlossstraße (Höhe Langendorferstraße), Marktplatz, Rewe-Parkplatz und Mittelstraße, Ecke Hermannstraße) wird der Karnevalszug wieder mit Spaß und guter Laune moderiert. Eine After-Zug-Party gibt es in diesem Jahr, nachdem die Party im Heimathaus nicht stattfindet, dank den Funken Rot-Weiß und dem Food-Hotel Neuwied im Food-Hotel. Natürlich werden sich auch die Wirte der Neuwieder Gastronomie auf die tollen Tage einstellen, sodass auch dort gefeiert werden kann. Die Prämierung des Rosenmontagszuges findet wieder beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt Neuwied statt. Der Festausschuss der Stadt Neuwied und seine ihm angeschlossenen Vereine wünschen allen Mitbürgern und Narren einen tollen und vor allem friedlichen Rosenmontagszug in der herrlichen Deichstadt Neuwied.