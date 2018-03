Neue Bewohner im Zoo: Defassa-Wasserböcke sind eingezogen

Wer den Zoo Neuwied besucht, wird zunächst vom unverwechselbaren Geräusch der Flamingos lautstark empfangen. Gleich danach können die Besucher einen Blick auf die große Afrikawiese des Zoos werfen.

Foto: Zoo Neuwied

Watussirinder, Streifengnus, Sitatungas und Strauße gemeinsam bieten einen Einblick die Vielfalt der afrikanischen Fauna. Durch Vergesellschaftung von Arten, die sich auch den natürlichen Lebensraum teilen, kann die Haltung im Zoo noch vielfältiger gestaltet werden. Nun ist die Lebensgemeinschaft auf der Afrikawiese um eine neue Tierart größer geworden: Defassa-Wasserböcke. Seit Anfang Januar leben drei dieser Wasserböcke mit den anderen Tieren auf der großen Anlage im Eingangsbereich.

Die zwei Weibchen sind 2016 in Münster geboren und das Männchen ein paar Monate früher in Emmen (Niederlande). Wie der Name schon verrät, ist der Wasserbock meist in der Nähe von permanenten Wasserstellen in West- und Zentralafrika zu finden. Er hat im Vergleich zu den meisten anderen afrikanischen Grasfressern ein dickes und langes Fell (bei Männchen dunkler). Weiterer Unterschied zwischen den Geschlech-tern: Hörner tragen nur die männlichen Tiere. Diese leben in der Regel einzelgängerisch und verteidigen ihr Revier gegenüber anderen Artgenossen. Die Weibchen mit Jungtieren schließen sich in Herden zusammen. Foto: Zoo Neuwied