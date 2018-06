Netzwerk Innenstadt: Neuwieder zeigen großes Interesse an der Zukunft ihrer City

Aus unserem Archiv

Neuwied

Positiv überrascht war Oberbürgermeister Jan Einig am Dienstagabend von der großen Anzahl an Neuwiedern, die sich im Heimathaus eingefunden hatten, um gemeinsam an einer „zukunftsfähigen City“ zu arbeiten. Rund 200 Bürger nahmen an der Auftaktveranstaltung zum „Netzwerk Innenstadt“ teil. Dabei konnten sich alle Besucher an Workshops beteiligen, in denen nicht nur Probleme gesammelt wurden, sondern zugleich auch Chancen angesprochen und erste Lösungsansätze entwickelt wurden.