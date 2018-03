Naturpark Rhein-Westerwald: Vielfalt der Region erlebbar gemacht

Aus unserem Archiv

Kreis Neuwied

Ein bisschen Neugier genügt, sind die Verfasser überzeugt, um sich auch in diesem Jahr wieder auf die Spur der Natur in der Region zu begeben. Der Naturpark Rhein-Westerwald und das Forstamt Dierdorf präsentieren bereits zum 15. Mal ihr vielseitiges Jahresprogramm „Der Natur auf der Spur“! Vorgestellt wurde die aktuelle Auflage im Weingut Zwick in Hammerstein.