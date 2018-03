Namensstatistik 2017: Ben bleibt der beliebteste Jungenname im Kreis Neuwied

Das Standesamt Neuwied hat im vergangenen Jahr 2118 Geburtsurkunden ausgestellt. Für insgesamt 1085 Jungen und 1033 Mädchen wurden Namen eingetragen. Dabei hat sich insbesondere bei den weiblichen Vornamen ein klarer Favorit herauskristallisiert: Insgesamt 21 Mal nannten Eltern ihre Tochter mit erstem Namen Emma. Bei den männlichen Vornamen steht wie im Vorjahr Ben an der Spitze. Mit diesem Ergebnis liegt der Kreis Neuwied im Bundestrend.

Den Erhebungen von Namensforscher Knud Bielefeld zu Folge sind Ben und Emma bundesweit die beliebtesten Vornamen im Jahr 2017 gewesen. Für Neuwied trifft es jedenfalls zu. Foto: DPA

Bemerkenswert: Sophie, der beliebteste Mädchenvorname aus 2016, taucht in der Top 30 für das vergangene Jahr überhaupt nicht auf. Dafür steht allerdings die abgewandelte Form Sophia mit 15 Nennungen zusammen mit Lina auf dem zweiten Platz. Bei den Jungen landeten die Dauerbrenner Leon mit 22 Nennungen auf dem zweiten und Felix mit 20 Nennungen auf dem dritten Platz.

Die meisten haben nur einen Vornamen

Der Großteil der 2017 geborenen Kinder (1502) erhielt nur einen Vornamen. Zwei Vornamen erhielten 571 Kinder, 37 haben sogar drei Vornamen. Lediglich drei werden mit vier beziehungsweise fünf Vornamen durchs Leben gehen. Als zweiter Vorname war im vergangenen Jahr bei den Mädchen der Name Marie (19) am beliebtesten, gefolgt von Maria (14). Bei den Jungen steht Alexander (11) ganz oben auf der Rangliste.

Heterogene Namenslandschaft

Fortgesetzt hat sich der Trend einer heterogenen Namenslandschaft. Bei den Mädchen wurden insgesamt 566, bei den Jungen 426 verschiedene Vornamen vergeben. Unter den Top 100 befindet sich auf weiblicher wie männlicher Seite auch eine ganze Reihe an ausländischen Namen. Fünfmal erhielten Mädchen beispielsweise den Namen Amira, jeweils viermal wurden die Namen Melek und Azra vergeben. Der Name Ali, im vergangenen Jahr noch unter den Top 30 bei den Jungennamen tauchte 2017 kaum auf. Sechs Jungen erhielten den nordischen Namen Fynn, jeweils fünf den Namen Malik. Auch amerikanische Namen wie Colin (4), Jayden (3) oder Tyler (2) finden sich in den Top 100 der beliebtesten Vornamen.