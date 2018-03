Nachgefragt: Was sich alles online bei der Stadtverwaltung Neuwied erledigen lässt

Manchmal ist das Internet ein Zeitfresser – wenn man sich beim Surfen durch das weltweite Netz beispielsweise verzettelt. Aber es kann einem auch durchaus den Alltag erleichtern. Denn online lässt sich mittlerweile vieles erledigen, auch Bürokratisches. Wir haben bei der Neuwieder Stadtverwaltung mal nachgefragt, für welche Services Bürger das Haus nicht mehr verlassen oder den Telefonhörer zur Hand nehmen müssen.

Zwar muss man für einige Verwaltungsangelegenheiten persönlich bei der Stadtverwaltung erscheinen. Aber auf der Internetseite der Stadt Neuwied www.neuwied.de lässt sich für viele Dienstleistungen online ein Termin vereinbaren. Nach der Eingabe, ob man wegen Kfz-Angelegenheiten, Melde- und Passwesen oder einem anderen Grund einen Termin wünscht, auf dieser Seite kommt der Nutzer zu einem Kalender, wo der Tag ausgewählt werden kann, dann werden einem die noch für den Tag verfügbaren Uhrzeiten angezeigt. Nach Angabe von Name und E-Mail-Adresse kann die Terminvereinbarung abgeschlossen werden.

Neuer elektronischer Personalausweis wird gebraucht

Das eigene Fahrzeug außer Betrieb zu setzen oder wieder zuzulassen, ist auch von zu Hause aus möglich. Vorausgesetzt, das Fahrzeug ist mit „neuen“ Nummernschildern ausgestattet (nach dem 5. Januar 2015, weil diese mit einem speziellen Code versehen sind). Darüber hinaus benötigt man dazu einen elektronischen Personalausweis mit freigeschalteter Onlinefunktion mit Pin. Das Fahrzeug kann online wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. Diese finden Sie auf der Homepage der Stadt Neuwied unter dem Punkt „Bürger, Rat, Verwaltung“ und dann weiter unter dem Reiter „Rat und Verwaltung“ unter dem Punkt Bürgerbüro. Dort kann beispielsweise auch ein Wunschkennzeichen reserviert werden.

In diesem Bereich können auch unterschiedliche Formulare zum Meldewesen heruntergeladen werden. Dazu unter dem Reiter „Rat und Verwaltung“ auf „Rathaus“ klicken, weiter mit „Was erledige wo“ und dort der Punkt „Formulare“. Außerdem stehen auch verschiedene Formulare des Standesamtes zum Download bereit, oder die Eheschließung kann vorangemeldet werden. Bei Wahlen kann darüber hinaus auch online ein Wahlscheinantrag gestellt werden.

Bücher und Jobs online finden

Aber auch die Bibliothek ist auf der Stadt-Internetseite vertreten und bietet verschiedene Online-Services an. So lässt sich via Internet der Bestand checken und die Verfügbarkeit einsehen, die Ausleihfrist verlängern oder elektronische Medien laden. Auch wer mit einem Job innerhalb der Stadtverwaltung liebäugelt, wird über die aktuellen Stellenausschreibungen und Möglichkeiten auf der Internetseite www.neuwied.de/jobs fündig.

Darüber hinaus sind viele Informationen zur Stadt online einsehbar beziehungsweise abrufbar. Nur Zeitdruck sollte man keinen haben, denn die Internetseite der Stadt hält vieles aus den unterschiedlichsten Bereichen bereit.