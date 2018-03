Nach Unfall auf B 256: Fahrer erliegt seinen Verletzungen – Polizei sucht Zeugen

Am Neuwieder Kreuz kam am Dienstagvormittag ein 65-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Mann verstarb im Krankenhaus. Der Unfall könnte laut Polizei eine medizinische Ursache haben.

Symbolbild. Foto: dpa

Gegen 11 Uhr am Dienstag war ein 65-Jähriger mit seinem Audi auf der B256 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf unterwegs. Am Neuwieder Kreuz kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die rechte Schutzplanke, geriet auf die Fahrbahnmitte und prallte letztendlich mit seinem Auto mit der linken Front in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Der 65-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.

Laut bisherigen Zeugenangaben war kein anderes Auto am Unfall beteiligt. Als Ursache für das Geschehen wird eine plötzlich auftretende medizinische Ursache vermutet. Die B256 musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Nord für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 02631/878-0 zu melden.