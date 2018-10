Nach TV-Sendung: Gründerbrüder aus Bonefeld starten mit Löwenhilfe durch

Aus unserem Archiv

Bonefeld/Trier

Mit gesundem Essen auf Bonefelder Boden fing alles an, jetzt sind die Brüder Benjamin und Konstantin Ladwein in Trier dabei, die „größte Fitness-Küche Europas“ zu bauen. Möglich wurde das durch die Teilnahme an der Sendung „Die Höhle der Löwen“, bei der sie Investor Frank Thelen von sich und ihren Fitness- und Lifestyle-Mahlzeiten überzeugen konnten (die RZ berichtete). Gestern Abend gab es bei der Vox-Gründershow in einem kleinen Rückblick zu sehen, was sich in den vergangenen Monaten bei der Firma Fittaste getan hat.