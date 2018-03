Nach Prügelei in Kretzhaus: Todesursache eines 39-Jährigen ist weiter unklar

Ein 39-jähriger Mann ist vor einigen Wochen in Kretzhaus ums Leben gekommen. Er hatte sich zuvor mit einem 29-Jährigen eine Schlägerei geliefert. Ob er jedoch an den Folgen der tätlichen Auseinandersetzung gestorben ist, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Foto: dpa

Wie die RZ erst jetzt auf Nachfrage von der Staatsanwaltschaft Koblenz erfahren hat, ist es wohl am späten Abend des 8. November 2017 zu einer Prügelei zwischen dem aus Polen stammenden Opfer und einem 29-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis gekommen. Erst im Anschluss daran aber soll der jüngere Kontrahent den Älteren ohne rechtfertigenden Grund mit der Faust so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser eine Treppe hinunterfiel und am Treppenende mit dem Kopf gegen eine Holzkiste prallte. „Durch den Sturz soll der Geschädigte nicht unerhebliche Verletzungen am Kopfbereich erlitten haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Wie sie weiter berichtet, soll bei der vorangegangenen Schlägerei der Angeschuldigte sich zunächst gegen einen Angriff des 39-Jährigen gewehrt und dabei auch auf ihn eingeschlagen haben. Dabei sei das Opfer nicht unerheblich im Bauch verletzt worden sein. Vermutlich kam es jedoch erst nach dieser tätlichen Auseinandersetzung zu der angeklagten Tat, dem folgenschweren Faustschlag.

„Da nach den bisher vorliegenden rechtsmedizinischen Gutachten die Todesursache letztlich nicht sicher festgestellt werden kann, wurde Anklage wegen des Verdachts vorsätzlicher Körperverletzung und nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft. Der 29-Jährige ist auf freiem Fuß. Ein Termin für die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Linz steht bisher noch nicht fest. sm