Nach monatelanger Sperrung: Arbeiten an der K11 beginnen

Die Bauarbeiten an der K 11 (Rheinhöller) zwischen Linz und Ockenfels beginnen noch in diesem Jahr. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht und den Auftrag an ein Unternehmen aus Burgbrohl vergeben. Der Beschluss fiel einstimmig.

Die Kreisstraße 11 zwischen Linz und Rheinhöller ist bereits seit Monaten gesperrt. Jetzt sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. ​ Foto: Silke Müller (Archivfoto)

Von unserer Redakteurin Silke Müller

Die Ergebnisse der Ausschreibung hatte die Kreisverwaltung erst am Tag der Sitzung selbst erhalten. Um das Vorhaben so zügig wie möglich zu realisieren, wurde in der Sitzung mit Zustimmung des Ausschusses kurzerhand die Tagesordnung geändert und der Auftrag vergeben. Landrat Rainer Kaul hofft, dass nun auch die Umsetzung der Maßnahme durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz zügig vorangetrieben wird. Der Kreisverwaltung zufolge laufen bereits Gespräche mit dem Auftragnehmer. "Es könnte also durchaus sein, dass die Arbeiten noch in diesem Monat beginnen", heißt es aus dem Kreishaus in Neuwied.

Die gute Nachricht: Die Arbeiten werden um rund 1 Million Euro günstiger als zuvor kalkuliert. Die Kosten für die ersten beiden Bauabschnitte liegen demnach bei 1,5 anstatt bei ursprünglich vorgesehenen 2,5 Millionen Euro. Das wiederum löste im Ausschuss Freude aus, weil die Sanierung der K 11 den Kreishaushalt nun weniger belastet als zunächst befürchtet. Die Kosten jedoch muss der Kreis Neuwied nicht allein schultern. Er trägt lediglich ein Drittel. Die restlichen zwei Drittel übernimmt das Land.

Keine klassische Straßenbaustelle

Einen möglichen Grund, warum die Maßnahme deutlich günstiger wird als angenommen, sieht die Kreisverwaltung darin, dass es sich nicht um eine klassische Straßenbaustelle, sondern vielmehr um die Sanierung einer Stützwand handelt. Deshalb könnte die beauftragte Firma auch eine Winterbaustelle einrichten, hieß es. Insgesamt hatten sechs Unternehmen Angebote abgegeben, die der Verwaltung zufolge alle auskömmlich waren.

Die Arbeiten an der Straße Rheinhöller unterteilen sich insgesamt in vier Bauabschnitte. In diesem Jahr soll es mit den Abschnitten 1a und 1b losgehen. Der Bauabschnitt 1a ist 105 Meter lang und bezieht sich auf den Bereich der Stützmauer, die bereits abzurutschen drohte. Der vom LBM Cochem-Koblenz beauftragte Geologe hatte nach seinen Untersuchungen diesen Teil des Bauwerks als "zwingend sanierungsbedürftig" bezeichnet. Danach fangen die Arbeiten im Bauabschnitt 1b an. Er ist insgesamt 80 Meter lang und wurde von dem Geologen als "dringend sanierungsbedürftig" eingestuft.

Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei knapp 2 Millionen Euro

Im Anschluss folgen die beiden weiteren Bauabschnitte. Dem LBM zufolge sind sie jeweils rund 200 Meter lang. Zunächst wird die Fahrbahn vom Ende der Stützwand bis zur Einmündung Rheinhöller/Im Denet runderneuert – also inklusive Frost- und Tragschicht sowie Decke, Rinnen und Straßenentwässerungskanal. Im Zuge des Vollausbaus will die Verbandsgemeinde Linz zusätzlich einen neuen Stauraumkanal anlegen. Er soll künftig verhindern, dass sich große Wassermassen unter der Bahn ansammeln.

Im letzten Bauabschnitt erfolgt dann eine Sanierung der Fahrbahn von der Einmündung Rheinhöller/Im Denet in Richtung Ockenfels. Dort sollen Tragschicht und Decke erneuert werden. Für die beiden weiteren Bauabschnitte kalkuliert die Kreisverwaltung mit zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro, sodass die Maßnahme insgesamt voraussichtlich mit knapp 2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Der LBM rechnet mit einer Fertigstellung der Kreisstraße 11 für Herbst/Winter 2017 .