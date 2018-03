Nach der Fusion steigt die Umlage: Melsbacher blicken trotzdem gelassen auf ihre Finanzen

Das aufregende Jubiläumsjahr ist vorbei: Nachdem Melsbach 2017 seinen 750. Geburtstag feiern konnte, geht es 2018 wieder in ruhigeres Fahrwasser. Das lässt zumindest der Haushaltsplan erwarten, den der Gemeinderat pünktlich zum neuen Jahr verabschiedet hat. Große Investitionen stehen derzeit nicht an, dafür kümmert sich Melsbach um die Feinarbeit.

Die Gemeinde Melsbach nimmt 2018 Geld für die Ausstattung der Grundschule in die Hand. Archiv

Foto: Robin Brand

„Die Finanzlage ist unproblematisch“, so fasst Michael Runkel von der Finanzabteilung der neuen VG Rengsdorf-Waldbreitbach den Stand der Dinge in Melsbach zusammen. Zwar steht unter der Jahresrechnung ein Minus von rund 200.000 Euro, aber das kann die Gemeinde locker aus ihren liquiden Mitteln auffangen. Davon haben die Melsbacher zurzeit noch fast 780.000 Euro auf der hohen Kante, sodass noch locker ein paar Sonderausgaben drin wären.

Aber die Gemeinde bleibt dennoch sparsam und investiert 2018 kaum: Bei einem Haushaltsvolumen von 2,1 Millionen Euro stehen nur 21.500 Euro im Investitionsplan, unter anderem für die Ausstattung der Grundschule, des Bürgerhauses und der Vereine, für Spielplatzgeräte und eine neue Ortsbeschilderung.

Ihre Straßenbeleuchtung haben die Melsbacher inzwischen schon auf LED-Lampen modernisiert und können so künftig kräftig Stromkosten einsparen. Etwas teurer werden die Unterhaltungskosten in der Gemeinde: 20.000 Euro werden wohl fällig für Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude, und auch für den Astplatz und den Friedhof stehen zusammen 26.000 Euro im Haushaltsplan.

Allerdings kommt die Melsbacher Sparsamkeit nicht von ungefähr: Bedingt durch die Fusion mit Waldbreitbach müssen die Gemeinden der alten Verbandsgemeinde Rengsdorf 2018 allesamt mit höheren Umlagen rechnen als gewohnt. Für Melsbach werden wohl rund 1,35 Millionen Euro fällig, gut 200.000 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Dahinter stecken aber auch sprudelnde Steuereinnahmen: Vor allem Gewerbesteuer und Einkommensteuer bringen gemeinsam mehr als 150.000 Euro als im Vorjahr in die Gemeindekasse.

Der Gemeinderat geht das Jahr 2018 unaufgeregt an, großen Diskussionsbedarf hatte das Gremium in seiner Haushaltsdebatte nicht. Viele Posten in dem Zahlenwerk sind ohnehin Pflichtausgaben, die die Gemeinde nicht oder nur sehr wenig beeinflussen kann. Bei unproblematischer Kassenlage kann man da schon mal gelassen in ein neues Haushaltsjahr gehen.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler