Nabu-Zählaktion startet: Wie viele Vögel sind eigentlich noch da?

Wo sind all die Vögel hin? Diese Frage haben sich im vergangenen Jahr viele Menschen im Kreis Neuwied gestellt. Auffallend wenige Meisen, Finken und andere Vögel wie Haus- oder Gartenrotschwanz ließen sich an Futterstellen sowie in Gärten und Parks blicken. Dass diese Beobachtung sogar flächendeckend zutrifft, hat Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion, die „Stunde der Wintervögel“, bestätigt. „So wenige Vögel wie im vergangenen Winter hatten wir schon lange nicht mehr“, sagt Vogelschutzexperte Lars Lachmann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Die Experten des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) wagen die Prognose, dass in diesem Winter wieder mehr Vögel werden. Auch die Möglichkeit, etwa eine Haubenmeise beobachten zu können, ist recht groß.

Foto: Nabu/Frank Derer

Insgesamt wurden Anfang 2017 im Schnitt 17 Prozent weniger Tiere als in den Jahren zuvor beobachtet. Vor allem bei den häufigen Wintervögeln und Futterhausbesuchern – darunter alle Meisenarten, aber auch Kleiber und Kernbeißer – wurden die bisher niedrigsten Zahlen seit Beginn der Aktion im Jahr 2011 registriert.

Hält dieser Trend an? Diese Frage will der Nabu mithilfe der 8. bundesweiten „Stunde der Wintervögel“, die vom heutigen Freitag bis Sonntag, 7. Januar, stattfindet, beantworten. 2018 sieht es schon wieder ganz anders aus, denn Buchen und andere Waldbäume tragen nur mäßig Früchte. Schon seit Oktober kommen viele Waldvögel auf Nahrungssuche vermehrt in die Siedlungen. Die Nabu-Fachleute wagen die Prognose, dass im Vergleich zur Zählung Anfang 2017 Arten wie Kleiber, Buchfink, Eichelhäher, Hauben- und Tannenmeise diesmal erheblich öfter an die Futterstellen kommen werden. Es gibt Beobachtungen aus vielen Regionen, die diese Vermutung stützen.

Neben den sogenannten Standvögeln, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa gezogen sind. 2017 haben insgesamt mehr als 120.000 Vogelfreunde aus 82.000 Gärten rund 2,8 Millionen Vögel gemeldet. Im Kreis Neuwied hatten sich 369 Vogelzähler beteiligt, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Sie beobachteten in 252 Gärten insgesamt 9612 Vögel. 38 Vögel beobachteten die Naturschützer rechnerisch pro Garten. Im Vorjahr waren es 44 Tiere.

Vorn lag die Amsel, dicht dahinter der Haussperling (Spatz). Mit schon ein wenig Abstand folgten Kohl- und Blaumeise, Star, Elster und Buchfink. Feldsperling, Rotkehlchen und Gimpel komplettieren die Top Zehn. Insgesamt wurden 49 Vogelarten gesichtet. Auf lediglich eine Beobachtung kamen Misteldrossel, Wasseramsel, Bachstelze, Turmfalke, Hohltaube und Fichtenkreuzschnabel.

So kann man mitmachen: Teilnehmer sollten sich einen Platz suchen, von dem aus sie gut beobachten können. Notiert werden muss von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen waren. Das vermeidet Doppelzählungen. Eine besondere Qualifikation außer dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig. Danach müssen die Ergebnisse dem Nabu gemeldet werden. Das kann online unter www.nabu.de geschehen, spart Kosten, und die Beobachtungen fließen live in die Auswertung ein. Per Post geht es auch: Von einem der 200.000 Teilnahmeflyer sollte man den Meldebogen abtrennen, mit 45 Cent frankieren und bis zum 15. Januar an Nabu, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin absenden.

Die Freude an der Naturbeobachtung steht bei der „Stunde der Wintervögel“ ganz klar im Vordergrund. Doch freut man sich natürlich auch über Preise. Topgewinn in diesem Winter ist ein Fernglas von Zeiss. Außerdem winken Gutscheine, Bücher, Igelhäuser, Vogelnistkästen, Experimentierkästen, Vogelbücher und CDs.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.stunde-der-wintervoegel.de erhältlich.