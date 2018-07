„Eigentlich“, erzählt Feuerwehr-Pressesprecher Oliver Wiest, „dachten wir, dass wir um Mitternacht wieder im Bett liegen“. Denn als er und seine Kameraden von der Innenstadtwache und aus Niederbieber am Montag gegen 23.20 Uhr zu einem Brand in der Heddesdorfer Peter-Siemeister-Straße gerufen werden, finden sie nur ein wirklich kleines Feuer. „Eine Fläche von zehn mal zehn Zentimetern stand in einer der Dachgeschosswohnungen in Flammen“, schätzt Wiest. Kein Problem. Das ist schnell gelöscht.

Als die Feuerwehrleute dann jedoch vor dem Abrücken noch routinemäßig die Luftwerte kontrollieren, fällt ihnen eine deutlich zu hohe Kohlenmonoxidkonzentration auf. Sie alarmieren den Messtrupp nach, der noch einmal alles ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.