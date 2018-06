Das Musikfest in Buchholz hat am Samstagabend viele Besucher in die Westerwaldgemeinde gelockt. Die meisten kamen wegen Volksmusikstar Stefanie Hertel, die das Publikum im voll besetzten Zelt mit auf Schlager-Zeitreise nahm. Der Abend war familiär angehaucht, denn an der Seite der gebürtigen Vogtländerin trat ihr Vater Eberhard Hertel auf. Die Hertels ließen mit kleinen Geschichten in die Familie blicken und gaben der Show eine persönliche Note. Die Zuschauer erlebten auch das Otti-Bauer-Orchester, das das Duo musikalisch begleitete. Temperament zeigte außerdem der englische Sänger Graham Bonney, der in der „Musikmanege“ seine Hits zum Besten gab und das Publikum mitriss.

Das von Freitag bis einschließlich Sonntag dauernde Musikfest mit kölscher Partynacht, Schlager-Zeitreise und dem 25. Europaweiten Buchholz-Treffen hat die KG „So sind wir“ Buchholz organisiert, die in diesem Jahr ihr ...

Lesezeit für diesen Artikel (463 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.