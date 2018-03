Mordprozess geht weiter: Opfer hat brutale Schläge nur mit viel Glück überlebt

Im Prozess wegen eines versuchten Mordes in Neuwied spielten am jüngsten Verhandlungstag die bei der Tat getragenen Handschuhe eine wichtige Rolle. Zudem erfuhr das Gericht von einem medizinischen Experten Genaueres über die schweren Verletzungen, die das Opfer bei der brutalen Attacke erlitten hat.

Die Statue Justizia.

Foto: Peter Steffen/Archiv – dpa

Zur Erinnerung: Laut Anklage ließt ein Neuwieder (20) seinen schlafenden Vater (56) nachts im Bett überfallen. Er soll in der Nacht vom 21. auf den 22. April 2017 um 3.30 Uhr zwei Maskierte ins Haus gelassen, ihnen einen 120 Zentimeter langen Axtstiel gegeben und sich dann ins Bett gelegt haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um seinen Onkel (42) und einen Bekannten (27). Einer der beiden soll mit dem Axtstiel auf das Opfer eingeprügelt haben. Der Geschädigte erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Der Prozess vor dem Landgericht Koblenz läuft seit Oktober, bisher belasten sich die beiden Hauptangeklagten gegenseitig (die RZ berichtete.) Und das setzte sich jetzt fort: Wie der 27-Jährige bei einer neuen Vernehmung auf eigenen Wunsch aussagte, will er nach Rückverlegung in die Justizvollzugsanstalt Trier gehört haben, dass sein 42-jähriger Mitangeklagter einem Mitgefangenen erzählt hat, er wisse, wo die beim Überfall benutzen Handschuhe liegen. Damit könne er, der 42-Jährige, sich entlasten. Er könne ja seine Frau schicken, um die Beweisstücke zu holen.

Der Mitangeklagte bestätigte diese Angaben. Allerdings habe er seiner Frau gesagt, diese solle seinen Anwalt beauftragen, nach den Handschuhen suchen zu lassen. Verteidiger Uwe Krechel kann nicht ausschließen, eine solche Information erhalten zu haben, hält es aber für unwahrscheinlich. Dafür sagte der 27-Jährige aus, die Handschuhe könnte wiederum ihn entlasten. Denn er habe sie weder getragen noch je in der Hand gehabt.

Ein Polizeibeamter (50) informierte das Gericht allerdings darüber, den vom Angeklagten beschriebenen Böschungsbereich daraufhin kürzlich untersucht zu haben. Dort sei aber zwischenzeitlich mit einem Bagger gearbeitet worden, Handschuhe habe er dort nicht gefunden.

Konkrete Angaben zu den Verletzungen des Opfers konnte hingegen der Neurologe Dr. Hans-Hermann Görge, Facharzt für Neurochirurgie am Evangelischen Stift in Koblenz, machen. Er hatte das Opfer gut drei Monate nach der Tat und nach einer erfolgten Reha-Maßnahme untersucht. Seinen Angaben zufolge ist es nur dem Zufall zu verdanken, dass der 56-Jährige den Angriff überlebt hat. Durch den erlittenen Schädelbruch im Schläfenbereich hätte demnach leicht ein subdurales Hämatom entstehen können, was zu 90 Prozent tödliche Folgen habe. Die Hirnverletzungen des Geschädigten seien bleibend, als Spätfolge könnten jederzeit epileptische Anfälle folgen.

Der Prozess wird am 30. Januar fortgesetzt.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Krämer