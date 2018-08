Als vergangene Woche eine Rauchsäule aus dem Neuwieder Industriegebiet emporstieg, weil eine Halle lichterloh brannte, ging auch ein Kindertraum in Flammen auf: Marc Schmitz, amtierender Meister der ADAC Kart Masters in der Bambini-Klasse verlor bei dem Feuer auf dem Firmengelände seines Vaters zwei seiner Fahrzeuge. Statt wie geplant den Rest der Sommerferien mit seinen Eltern in Italien beim Training zu verbringen, bleibt dem Elfjährigen nichts anderes übrig, als bei den Aufräumarbeiten auf dem Hof in Neuwied zuzuschauen.

Trotz des Rückschlags blickt der junge Rennfahrer optimistisch auf den Rest der Saison. Denn Marc hat sich fest vorgenommen, in diesem Jahr noch mindestens zwei weitere Pokale einzuheimsen. Momentan ...

Lesezeit für diesen Artikel (645 Wörter): 2 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.