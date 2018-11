Sie sind da, manche stören sich an ihnen, aber wegschieben kann man sie nicht. Was also tun mit „Menschen auf öffentlichen Plätzen in Neuwied“, die nicht selten ein Alkoholproblem haben? Ihnen helfen, lautet die Antwort der Wohlfahrtsverbände, die sich in der „Kleinen Liga“ zusammengeschlossen haben. Bei einer Fachtagung, die eben mit dem Titel „Menschen auf öffentlichen Plätzen in Neuwied“ überschrieben war, suchten sie nach Lösungen, wie Bürger, die sich von diesen Gruppen, zum Beispiel vor der Marktkirche, gestört fühlen, in Ruhe einkaufen gehen können, ohne dass die Würde der anderen verletzt wird.

Am Ende stand der Entschluss, dass sich die Verbände mit Stadt und Jobcenter an einen Tisch setzen, um gemeinsam an konkreten Programmen zu arbeiten. „Es war heute ein Aufschlag der ...

Lesezeit für diesen Artikel (301 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.