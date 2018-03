Markttage zum ersten Mal mit Greifvogelschau

Mit rund 130 Ausstellern sind am kommenden Wochenende bei den Neuwieder Markttagen etwas mehr Händler als im vergangenen Jahr dabei. Der Grund dafür ist, dass im vergangenen Jahr ein Platz für ein Riesenrad geblockt war, erzählt Petra Neuendorf vom Amt für Stadtmarketing, der in diesem Jahr für Stände genutzt werden kann. Zum ersten Mal ist auch die Falknerei Dippel mit einer Greifvogelschau zu Gast. Die Besucher können die Tiere aus der Nähe betrachten und die Falkner mit Fragen löchern, versprechen die Veranstalter.

Foto: jn

Hintergrund ist, dass in diesem Jahr das Thema Wald im Mittelpunkt stehen sollte, erzählt Neuendorf. Weil die anderen angefragten Anbieter zum Thema bereits ausgebucht waren, bleibt es in diesem Jahr bei der Falknerei. "Das Thema wollen wir aber grundsätzlich aufbauen für die nächsten Jahre, weil es gut zum Herbst passt", erzählt die Marketingexpertin, bei der in jüngster Zeit noch zahlreiche Anfragen von Händlern auflaufen, die noch dabei sein wollen. Sie könnte sich vorstellen, mal das Thema Streuobst in den Fokus zu rücken, weiß aber auch, dass sie jetzt anfragen muss, wenn sie im kommenden Jahr einen Stand mit einer professionellen großen Obstpresse haben will.

Aber auch in diesem Jahr kommt der Genuss nicht zu kurz. Deftige Gerichte und Frisches vom Feld sind im Angebot, vom Fleischspieß bis zur veganen Kost können sich die Besucher durchessen. Dazu servieren die Aussteller einen guten Tropfen. Und für das herbstliche Zuhause haben die Händler zahlreiche Deko-Artikel im Angebot.

Wie viele Besucher die jährlichen Markttage haben, kann Neuendorf nicht schätzen. Sie weiß aber, dass 93 bis 95 Prozent der Händler aus ganz Deutschland sowie den Niederlanden, Belgien und Frankreich wiederkommen, das heißt wohl, dass der Umsatz in Neuwied stimmte.

Wie in jedem Jahr schlagen die Vereinsmitglieder der Neuwieder Ehrengarde auf dem Luisenplatz ihr Heerlager auf. Der Lions Club verkauft wieder nebenan bei seinem Flohmarkt Bücher für einen guten Zweck. Am Parkplatz Luisenstraße an der Ecke zur Langendorfer Straße präsentierten rund 20 Autohändler ihre neuen Modelle. Am Sonntag lässt eine Ausstellung von historischen Traktoren erahnen, wie die Feldfrüchte früher bearbeitet werden mussten.

Am Sonntag öffnen auch die Neuwieder Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. "Beim Currywurstfestival, dem Gartenmarkt und den Markttagen machen die Händler immer gerne mit", sagt Citymanagerin Silke Steuer. Die vielen Besucher sorgten für gute Umsätze. ys