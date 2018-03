Marketing auf Instagram: Fotos aus dem Wiedtal finden weltweit Fans

Ob wildromantische Flussansichten, spektakuläre Panoramen oder – auch im Januar noch – das Weihnachtsdorf Waldbreitbach mit seinen funkelnden Lichtern: Das Wiedtal hat touristisch eine Menge zu bieten, und viel davon lässt sich auch fotografisch gut einfangen. Wahrgenommen wird das nicht mehr nur in der Region, sondern weltweit – und zwar über das soziale Fotonetzwerk Instagram, in dem die Wiedtal-Touristik seit einigen Wochen mit einem eigenen Profil vertreten ist – und damit dem Beispiel vieler Urlaubsregionen im Land folgt.

Eine Familie blickt auf die winterliche Wied mit dem beleuchteten Floß in der Flussmitte. Mit Fotos wie diesem macht die Wiedtal-Touristik bei Instagram auf die Region aufmerksam.

Foto: Andreas Pacek

„Wir haben vor knapp zwei Monaten die ersten Bilder gepostet, die Fotograf Andreas Pacek für uns gemacht hat“, berichtet Florian Fark. Neue Zielgruppen habe man damit auf das Wiedtal aufmerksam machen wollen, erklärt der Geschäftsführer des Touristikverbands und ist vom Erfolg selbst etwas überrascht: Schon fast 300 Abonnenten verfolgen die Aktivitäten und kommentieren die mit dem Schlagwort „Westerwaldliebe“ versehenen Fotos. Reaktionen gibt es dabei von Nutzern aus der ganzen Welt – bis nach Russland und Australien. Mehr als 100 von ihnen gefällt beispielsweise Paceks Foto des verschneiten Weihnachtsdorfs in der Abenddämmerung. Daneben verbreiten die Touristiker auch Fotos anderer Nutzer – etwa vom Neustädter Popsänger Roman Lob, der sich selbst mit Hund beim Wandern im Wiedtal ablichtete.

Ob sich das alles in steigenden Gästezahlen niederschlägt, vermag Fark noch nicht zu sagen. Maja Büttner vom Dachverband Westerwald-Touristik glaubt unterdessen fest an einen positiven Effekt. „Es kommen ständig Nachfragen von Nutzern, die von bestimmten Orten begeistert sind und wissen wollen, wo sie zu finden sind“, berichtet die Touristikerin, die selbst das offizielle Instagram-Profil des Westerwalds betreut. Seitdem vor zwei Jahren das erste „Westerwaldliebe“-Foto veröffentlicht wurde, habe sich die Nutzung des Schlagworts – in der Internetsprache: Hashtag – unter Instagram-Nutzern aus der Region und Besuchern stark verbreitet.

Noch nicht angekommen ist der Trend allerdings in den anderen touristischen Hochburgen im Kreis Neuwied. Die Touristiker in Linz, Bad Hönningen und Neuwied setzen laut einer RZ-Umfrage in Sachen soziale Netzwerke auf Facebook, haben die stark wachsende Plattform Instagram dagegen noch nicht als Instrument in der Tourismuswerbung entdeckt.

Von unserem Redakteur Michael Fenstermacher