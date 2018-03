Magier in Döttesfeld: Ein Handwerker als Meister der Illusionen

Aus unserem Archiv

Döttesfeld

Einst stand er als Teil des Neuwieder Zaubererduos „Magic Orvellis“ auf der Bühne, heute gilt er in der Magierszene als angesehener Tüftler und Erschaffer von Illusionen und Tricks, die es mit denen der Las-Vegas-Stars wie Siegfried und Roy aufnehmen können: Guido Neunkirchen würde einem einfallen, wenn man an Menschen mit ungewöhnlichen Berufen denkt. Die RZ besuchte den 57-Jährigen zu Hause in Döttesfeld und sprach mit ihm über den Trickbau und das, was der Mann, der 25 Jahre lang sein internationales Publikum mit Illusionen verzauberte, heute so treibt.