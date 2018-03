Lustiger Affe grüßt im neuen Bettenhaus

Mit rund 21 Millionen Euro hat das Land das Bauprojekt gefördert. Knapp 3 Millionen Euro steuerte die Marienhaus GmbH als Trägerin bei. Das neue Bettenhaus im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied hat sehr viel Geld gekostet. Und da ist es normal, dass auch die Einweihung des neuen Gebäudes nicht minder pompös ausfallen durfte.

Zeigte sich beeindruckt vom neuen Bettenhaus im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Malu Dreyer (vordere Reihe, links). Auch die Geschäftsführerin der St. Elisabeth GmbH, Christa Garvert (3. von links), lobte den Neubau in vollen Zügen. Fotos: Jörg Niebergall

Neuwied – Mit rund 21 Millionen Euro hat das Land das Bauprojekt gefördert. Knapp 3 Millionen Euro steuerte die Marienhaus GmbH als Trägerin bei. Das neue Bettenhaus im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied hat sehr viel Geld gekostet. Und da ist es normal, dass auch die Einweihung des neuen Gebäudes nicht minder pompös ausfallen durfte. Mehrere Hundert Gäste, darunter auch die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Malu Dreyer (SPD), schauten vorbei, um sich einen Einblick von dem Erweiterungsbau zu verschaffen. Wie alle Räume im Alltag aussehen, bekamen sie jedoch nicht zu sehen. Erst in einigen Monaten soll das Mobiliar verbaut und die Zimmer mit Patienten belegt werden.

Zu bestaunen gab es aber trotzdem genug. Wer von den anwesenden Gästen genau wissen wollte, was sich an der Friedrich-Ebert-Strasse 59 in den vergangenen fast dreieinhalb Jahren so alles getan hat, fing mit seinem Rundgang am besten ganz oben an. Der neue Hubschrauberlandeplatz, der sich auf dem Dach des Bettenhauses befindet und mittlerweile zu den höchsten Punkten des Klinikums gehört, hat eine Fläche von knapp 630 Quadratmetern. Er ist damit fast doppelt so groß wie der alte. "Die neuen EU-Richtlinien sehen vor, dass die heutigen Landeplätze deutlich größer sein müssen und zudem in exponierter Lage errichtet werden sollen. Das Klinikum hat darauf reagiert", sagte Architekt Dieter Hof, dessen Koblenzer Firma für die Planung des Neubaus zuständig war. Die Rettungshubschrauber können, das ist ebenfalls neu, künftig auch bei Eis und Schnee sicher auf dem Dach landen. Der Grund: Eine sogenannte Baukernaktivierung sorgt dafür, dass die Betonoberfläche des Landesplatzes mit Hilfe von Erdwärme beheizt werden kann. Die Helikopter haben quasi ihre eigene Fußbodenheizung. Beim alten Landeplatz, der noch so lange benutzt wird, bis das neue Bettenhaus und die darin befindlichen medizinischen Versorgungsräume offiziell in Betrieb sind, müssen Schnee und Eis noch mit Muskelkraft beseitigt werden.

Der Hubschrauberlandeplatz ist über einen Fahrstuhl direkt mit dem Diagnostikgeschoss verbunden. Hier sind in Zukunft, anders als es derzeit der Fall ist, alle Abteilungen, die für die Notfallversorgung erforderlich sind, zentral auf einer Ebene angesiedelt. Dadurch können Patienten noch schneller untersucht und behandelt werden.

Ein Herzstück des neuen Bettenhauses soll auch die Ebene zwei werden. Hier zieht die Kinder- und Jugendmedizin ein. Noch sind die Räume leer, doch die farbenfrohe Gestaltung auf den Fluren und in den Zimmern lassen eines bereits erkennen: Das Krankenhaus legt sehr viel Wert darauf, dass sich die kleinen Patienten trotz ihres unfreiwilligen Aufenthalts wohl fühlen.

Wer die Station betritt wird von einem grüßenden Affen empfangen, der an die Wand gemalt wurde, um von hier aus den Kindern die Angst zu nehmen. Künftig bekommen die kleinen Patienten auch mehr Privatsphäre. In den neuen Zimmertüren ist nur noch ein Bullauge eingefasst, während auf der alten Kinderstation große Glasscheiben den Blick auf die Patienten freigeben. Neu ist auch der Außenbereich, in dem demnächst Spielgeräte aufgestellt werden. In der Tageskinderklinik wird zudem ein Spielschiff für etwas Abwechslung im Krankenhausalltag sorgen.

In dem neuen Bettenhaus ist darüber hinaus eine moderne Geburtshilfestation untergebracht. Weitere, neue Zimmer sind im Übergangsbereich zum alten Bettenhaus entstanden. Insgesamt besteht der Bau aus 72 Patientenzimmern und 53 Untersuchungs- und Arzträumen. Die Bettenzahl bleibt gleich, es wird aber mehr Ein- und Zweibettzimmer geben. "Wir sind uns sicher, dass sich die Menschen, die bei uns nach Heil und Heilung suchen, in unserem Haus wohlfühlen werden", sagte Christa Garvert, Geschäftsführerin der St. Elisabeth GmbH.

Von unserem Redakteur Philipp Daum