Lions Club: Förderpreise für Mathe-Ass und Junge Philharmonie

Für den einen ist es die Mathematik, für den anderen die Musik: Auch in diesem Jahr zeichnete der Lions Club Neuwied-Andernach wieder junge Talente mit dem traditionellen Lions-Förderpreis aus. In diesem Jahr konnten sich Matthias Bergen, der für seine Fähigkeiten im Bereich der höheren Mathematik, und die Junge Philharmonie Neuwied, die für ihr musikalisches Engagement gewürdigt wurde, über die mit je 2500 Euro dotierte Auszeichnung freuen.

Gemeinsam mit seiner Jury verleiht Lions-Club-Präsident Martin Neudecker (rechts), den Förderpreis an Matthias Bergen (links) und Madeleine Scharenberg von der Jungen Philharmonie Neuwied.

Foto: Regine Siedlaczek

Martin Neudecker, Präsident des Lions Club Neuwied-Andernach, begrüßte die Anwesenden im Neuwieder Schlosstheater und betonte, wie wichtig es sei, junge Talente aus unterschiedlichen Bereichen zu fördern: „Die Preisträger sind Botschafter unserer Region und repräsentieren die Deichstadt und ihre Facetten nach außen hin.“ Auch sei die Entscheidung in diesem Jahr nicht schwer gewesen, zeichneten sich die Preisträger doch durch besondere Fähigkeiten aus, die nicht selbstverständlich seien. So verlieh Neudecker nur allzu gern den Preis und eine Urkunde an die Junge Philharmonie Neuwied. Stellvertretend für die derzeit 30 Musiker nahmen Vorsitzende Madeleine Scharenberg, ihre Stellvertreterin Jennifer Buch, Dirigent Andreas Weis und Marcus Savelsberg vom Förderverein der „Freunde der Jungen Philharmonie Neuwied“ die Auszeichnung entgegen. „Es ist eine große Ehre für uns, dass wir für diesen Preis ausgewählt wurden“, sagte Scharenberg.

Dankbar für die besondere Ehrung war auch der 19-jährige Feldkircher Matthias Bergen, der für sein wissenschaftliches Engagement im Bereich der Mathematik ausgezeichnet wurde. Der Abiturient des Rhein-Wied-Gymnasiums, der auch großes Talent im musikalischen Bereich zeigt, jongliert seit dem Kindergarten erfolgreich mit Zahlen und Formeln, was ihm nicht zuletzt bis nach Amerika führte, wo er im vergangenen Jahr an einem speziellen Mathematik-Camp teilnehmen durfte. Dort soll es nach Möglichkeit auch in diesem Jahr wieder hingehen: „Ich hoffe sehr, dass ich vielleicht einmal in den USA studieren kann“, sagt Bergen.

Ebenso wie die Junge Philharmonie Neuwied, die die Gäste mit vier gekonnt vorgetragenen Musikstücken begeisterte, zeigte auch Bergen sein Können, indem er im Rahmen eines Vortrags einen kleinen Abstecher in die Welt der Mathematik unternahm.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit unserem Preis wieder junge Talente fördern und unterstützen können“, brachte es Neudecker auf den Punkt, schließlich gehe es nicht nur um die Förderung, sondern auch darum, besonderem Können und Talent Wertschätzung entgegenzubringen.