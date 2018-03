Linzer Trödelmarkt: Menschenmassen feilen um Schnäppchen

Pelze hatten auf dem Linzer Antikmarkt Hochkonjunktur. Nerz, Waschbär, Persianer – alles war zu haben. „Der ist ein Schnäppchen“, pries eine Verkäuferin einen gut erhaltenen Mottenfiffi an. Das Nerz-Schnäppchen hätte für 750 Euro die Besitzerin wechseln können. Aber die potenzielle Kundin zögerte noch. „Ich bin zwar dagegen Pelze zu kaufen und Tiere für die Mode zu töten. Aber die Tiere für den Mantel sind schon vor mindestens 20 Jahren verarbeitet worden. Wenn ich den im Winter anziehe, sind sie wenigstens nicht umsonst gestorben“, meinte Katarina Schmeiling und fand, dass das „tote Tier“ ihr wirklich gut steht.

Sie wollte aber noch mal eine Runde über den Flohmarkt drehen, bevor sie sich entweder für einen alten Goldring mit Perlenbesatz oder für den Pelz entscheidet. Auch Teddys erleben offenbar eine Renaissance. Hunderte der bereits heftig geliebten und schon verschlissenen Kuscheltiere suchten auf dem Flohmarkt ein neues Zuhause. Und sogar Lurchi, der ehemalige Werbesalamander des gleichnamigen Schuhgeschäftes, war gleich in mehreren Größen zu haben.

Vom alten Waschzuber über die Krokotasche, von Omas Bettzeug bis hin zu Opas Tabaktischchen war alles im Angebot, was das Sammlerherz höher schlagen lässt. Aufgearbeitete Holzkleiderschränke, massive Holztische, alte oder neue Spiegel, Bettgestelle, Stühle und auch Nachttöpfe konnten bei den rund 250 Antiquitäten- und Trödel-Händler erstanden werden. Aber auch Privatleute und Kinder boten alles an, was in heimischen Kellern oder Dachböden auf Wiederentdeckung wartete.

Ganze Wohnungseinrichtungen vom alten Küchenherd über Lampen, Trödel, Kitsch und ganz viel Krempel wechselte so den Besitzer. Allerdings nicht bevor ausgiebig der Preis verhandelt und um jeden Cent gefeilscht wurde. Wer wollte, konnte sich auf dem Linzer Trödelmarkt aber nicht nur komplett neu einrichten, sondern auch Modisches aus gleich mehreren Jahrzehnten erfreute vor allem Damenherzen. „Das könnte ich zur Hochzeit von Karin tragen“, zeigte sich zum Beispiel eine junge Frau entzückt von einem mauve-farbenen Gebilde, das allerdings nicht auf die gleiche Begeisterung bei ihrem Ehemann stieß, der sich lieber den Zinnfiguren am Stand nebenan widmete.

Der Linzer Trödelmarkt zog bei traumhaftem Sommerwetter wieder Tausende an. Bereits am Samstagvormittag waren Parkplätze in der „Bunten Stadt“ Mangelware. Bis zum Ortseingang von Linzhausen parkten die Autos dicht an dicht. Menschenmassen schoben sich durch die engen Flohmarktgassen. Ganze Familien mit Hunden, Kindern samt Oma und Opa machten einen Ausflug und jeder fand auf dem Markt etwas, das ihn interessierte. „Es ist einfach toll zu stöbern und zu schauen. Dann essen wir noch ein Eis, und eine Bratwurst gibt es auch noch. Irgendwie hat es was von einem Urlaubstag, und es ist ein Ausflug den alle gut finden“, sagt Manuela Kleinschmidt, die mit der kompletten Familie fast den ganzen Tag zwischen den Ständen im Schatten des Bahnviadukts unterwegs war. „Nicht mal mein Mann und die Kinder nörgeln, wenn ich mir hier in Ruhe was anschaue. Die haben selbst genug zu gucken“, stellt sie lachend fest, und die Familie nickt schmunzelnd, bevor sie gemeinsam in Richtung der gastronomischen Betriebe in Linz zogen.