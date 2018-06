Eigentlich hätte der Linzer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen Fachplaner für den Bau des neuen Kindergartens in der Friedrich-Ebert-Straße beauftragen sollen. Doch dann kam alles ganz anders. Denn nun soll doch alles größer werden, als anfangs vorgesehen. Will heißen: Anstatt für – wie ursprünglich geplant – drei soll in der neuen Einrichtung mindestens Platz für vier Gruppen sein. Dafür will die Stadt auch Fördergelder beantragen. Damit aber nicht genug. Denn der Architekt soll den Bau zudem so planen, dass er problemlos erweitert werden kann, um eine fünfte Gruppe unterbringen zu können. So hat es der Stadtrat nach eingehender Debatte beschlossen.

Die kurzfristige Umentscheidung hat mehrere Gründe. Zum einen haben die Kitas, wie Stadtbürgermeister Hans Georg Faust berichtete, Veränderungsinteresse signalisiert, damit auch Unterdreijährige aufgenommen werden können. „Da wäre ein dreigruppiger Kindergarten ...

Lesezeit für diesen Artikel (545 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.