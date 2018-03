Linienbus drängt Rollerfahrerin beim Überholen von Straße

Aus unserem Archiv

Neuwied

Bei einem missglückten Überholversuch hat ein Linienbus eine Rollerfahrerin in Neuwied am Rhein in den Straßengraben abgedrängt. Der Busfahrer hatte am Freitagmittag trotz Überholverbots an einem Berg versucht, an der 21 Jahre alten Rollerfahrerin vorbeizukommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.