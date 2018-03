Leutesdorf: Winzer probieren für ein besonderes Weinjahr

Dieser Anblick lässt Weinfreunden die Augen übergehen: Dicht gereiht, stehen mehr als 50 Flaschen mit Riesling, Weißburgunder und anderen heimischen Sorten – die meisten aus dem Jahrgang 2017 – auf dem Tisch in der Weinstube Ockenfels in Leutesdorf. Die Weinsteigwinzer aus dem Ort haben sich wie immer vor Beginn des Frühjahrs hier versammelt, um für die Große Weinprobe am Samstag, 17. März, die besten neuen Weine aus den acht beteiligten Gütern auszuwählen. Gut drei Stunden lang erschnuppern sie Aromen, bewerten Mineralität und Säure und legen sich schließlich auf 24 Weine fest, die den Gästen im Leyschen Hof paarweise präsentiert werden.

Doch dieses Jahr ist vieles anders im Weinort, der im Sommer sein 1150-jähriges Bestehen feiert – und das bringt für die Winzer noch mehr Arbeit mit Gaumen und Nase mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (428 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.