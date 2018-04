Die Vorbereitungen für die Premiere laufen auf Hochtouren. Zum ersten Mal geht am Samstag, 2. Juni, das „Weindate Mittelrhein“ über die Bühne. Der Auftakt des neuen jährlich stattfindenden Weinereignisses ist in Leutesdorf. Rund 30 Winzer von Oberheimbach bis Königswinter bieten eine große, erlesene Auswahl ihrer Weine an. „Es ist die erste Veranstaltung, bei der alle Winzer des Mittelrheins beteiligt sind“, erläutert der Leutesdorfer Winzer Gotthard Emmerich. Die Idee dieser gemeinsamen Marketingoffensive hatten die jungen Winzer des Anbaugebiets Mittelrheintal. Bei den Leutesdorfer Weinsteigwinzern stieß das Vorhaben sofort auf Begeisterung. Warum ist der Start in Leutesdorf? „Es ist der ideale Ort, weil sechs Weingüter am Ort sind und die Winzer bereits gemeinsame Marketingstrategien entwickelt haben und zusammenarbeiten“, erläutert Hiltrud Specht, Geschäftsführerin der Mittelrhein-Werbung.

Vor einem Jahr begannen die Mittelrheinwinzer mit den Vorbereitungen, die jetzt in die heiße Phase gehen. Und da gibt es viel zu tun. Denn das „Weindate Mittelrhein“ ist eine Weinprobe ...

Lesezeit für diesen Artikel (252 Wörter): 1 Minute, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.