Kurz den Atem anhalten und man kann es fast hören: Das Summen von Laserschwertern, Lichtdonner aus den Strahlenkanonen und das Piepen von R2D2 liegen förmlich in der Luft, wenn ein Star-Wars-Fan einen echten Millennium-Falken direkt vor Augen hat. Denn am Sonntag schwebte Han Solos legendärer Raumflitzer direkt ins Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus ein und thronte als Prunkstück der 3. Puderbacher Lego-Börse im kleinen Saal. Drum herum tummelten sich auf rund 70 Metern Verkaufstischen private und gewerbliche Händler, die Legosteine, Legofiguren und Legomodelle in allen erdenklichen Größen, Farmen und Formen zu zeigen und anzubieten hatten.

Zugegeben, so groß wie das Original ist der Millennium-Falke von Gerd Drebitz nicht, aber mit 1,85 Meter Länge bringt er genug Größe und Details mit, um nicht nur bei Fans ...

Lesezeit für diesen Artikel (387 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.