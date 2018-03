Lebensmittelgeschäft gehört auch Vergangenheit an: In Torney ist nur noch das Obstgut übrig

In Torney hat jetzt auch das letzte Geschäft geschlossen, übrig geblieben ist nur noch das Obstgut Müller. Aus Sicht des 88-jährigen Josef Knopp ist das eine Katastrophe vor allem für Senioren wie ihn. "Es ist der Lauf der Zeit", meint die Inhaberin des kleinen Lebensmittelgeschäfts, Monika Vetter. Ortsvorsteherin Petra Grabis versucht einen rollenden Frischedienst zu gewinnen.

Foto: ys

Von unserer Redakteurin Yvonne Stock

Im Mai fing die Kühlmaschine in dem Lebensmittelgeschäft von Vetter überraschend an, Zicken zu machen. Die 59-Jährige begann zu rechnen und kam zu dem Ergebnis, dass sich die Investition in eine neue einfach nicht lohnt, erzählt sie. Das Einkaufsverhalten habe sich geändert, in vielen Familien werde nicht mehr gekocht. "Es ist Nostalgie, was wir praktiziert haben", sagt sie, der die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Immerhin 50 Jahre haben ihre Eltern und dann sie das Geschäft an der Ecke betrieben. Wäre da nicht so viel Verbundenheit zu dem Standort und den Kunden gewesen und so viel Herzblut, dann hätte sie rein rational die Entscheidung wohl noch früher treffen müssen, sagt Vetter, die immer selbst morgens auf dem Großmarkt in Koblenz ihre Waren eingekauft hat. Hinzu kam, dass auch die Bäckerei, die sie beliefert hat, zum Jahresende ihren Betrieb einstellt.

Was aus dem Ladenlokal werden soll, weiß Vetter noch nicht. "Man braucht eine durchschlagende Idee", sagt sie. Bisher hat sie die noch nicht gefunden. Deshalb muss die 59-Jährige sehen, wie es für sie beruflich weiter geht.

Früher hatte der Stadtteil unter anderem eine Bäckerei, eine Metzgerei, zwei Lebensmittelgeschäfte, ein Bekleidungsgeschäft, eine Postfiliale, eine Sparkassenzweigstelle und zwei Gaststätten, erzählt Knopp, der seit 1956 hier wohnt. "Heute ist alles weg." Auch ihm ist klar, dass das wie in so vielen kleinen Orten an der fehlenden Nachfrage liegt, die Lebensgewohnheiten der Menschen haben sich verändert. Für viele sind die anderthalb Kilometer nach Niederbieber kein Hindernis, dort sind die Lebensmittel auch etwas günstiger, sagt Knopp. Aber was ist mit den Senioren aus Torney, die nicht mehr mobil sind?

Auch Ortsvorsteherin Petra Grabis bedauert, dass der Supermarkt Ende September geschlossen hat. Aber sie verweist darauf, dass eine Ursache dafür auch der gesellschaftliche Wandel ist. "Man setzt heute eine gewisse Mobilität voraus", sagt sie. Viele Menschen kaufen auf dem Weg zur oder von der Arbeit oder wenn sie ihre Kinder in die Schule gebracht haben, ein.

Nichtsdestotrotz versucht sie derzeit, einen mobilen Frischedienst für Torney zu gewinnen. Nur der, mit dem sie bereits gesprochen hat, hat keine Termine mehr frei, erzählt sie. "Aber neue Angebote müssen auch angenommen werden", betont Grabis. Auch die Schließung der Sparkassenzweigstelle hätten viele in Torney bedauert, "aber die Auslastung hat es einfach nicht mehr gerechtfertigt". Das selbe gelte für die Gaststätten, die bereits vor Jahren ihre Tür für immer geschlossen haben.

Geöffnet hat dagegen noch das Obstgut Müller, das lebt aber vor allem von Pendlern, die aus dem Westerwald kommen oder in den Westerwald fahren, erzählt Geschäftsführerin Daniela Müller. Ihr Betrieb verkauft nicht nur Obst und Gemüse, sondern unter anderem auch Backwaren, Fleisch-, Wurst- und Milchprodukte und Eier. "Bei Brot und Brötchen habe ich jetzt einen starken Anstieg der Nachfrage gemerkt", erzählt Müller. Ein Teil davon sei sicher auf das Schließen des Lebensmittelgeschäfts zurückzuführen. "Ich bin gespannt, wie es sich weiter entwickelt", sagt die Geschäftsführerin. Sie sei immer offen für eine Erweiterung ihres Sortiments, wenn die Kundennachfrage da sei.

Die Versorgungslage in Torney mit seinen knapp 1900 Einwohnern soll auch bei der nächsten Ortsbeiratssitzung am Donnerstag, 27. Oktober, um 18 Uhr diskutiert werden, erzählt die Ortsvorsteherin. Bisher hat sie von den Senioren in Torney noch nicht gehört, dass sie jetzt große Probleme haben, zum Einkaufen zu gelangen. "Aber wenn da Handlungsbedarf besteht, kann man reagieren", sagt Grabis. Sie ist überzeugt, dass in Zeiten des demografischen Wandels in Zukunft Fantasie gefragt ist, wenn es um das Leben der älteren Menschen außerhalb des Stadtkerns geht. Sie könnte sich zum Beispiel für Torney vorstellen, einen Fahrdienst zu initiieren, wenn der Bedarf denn da ist und nicht alle Senioren sich doch irgendwie selbst helfen können.