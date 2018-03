Lange Zoonacht in Neuwied ist auch bei Regen schön

Wahre Tierfreunde lassen sich durch schlechtes Wetter nicht beeindrucken. Das bewiesen sie beim Besuch der langen Zoonacht, bei dem man vor allem eines brachte: einen Regenschirm.

Lange Zoonacht in Neuwied 1 von 11 Frisches Obst und Gemüse haben die Stachelschweine zum Fressen gern. Foto: Marcelo Peerenboom 2 von 11 Eine Dixieland-Formation spielte an verschiedenen Plätzen im Zoo. Foto: Marcelo Peerenboom 3 von 11 Wie fühlt sich der Schwanz eines Tigers an? Das konnten die Besucher bei Tierpflegerin Petra Becker erfahren. Auch über Löwen- und Gepardenfelle durften Interessierte streicheln. Foto: Marcelo Peerenboom 4 von 11 Die nachtaktiven Stachelschweine freuten sich über ihr Festmahl. Foto: Marcelo Peerenboom 5 von 11 Wo mögen nur die Erdmännchen sein? Bei dem Regen hatten auch sie ihren Schutz im Trockenen gesucht. Foto: Marcelo Peerenboom 6 von 11 Nicht nur Felle, auch Schädel konnten die Besucher am Tigergehege unter die Lupe nehmen. Foto: Marcelo Peerenboom 7 von 11 Beliebt wie eh und je: das Kinderschminken. Foto: Marcelo Peerenboom 8 von 11 Als die Tierpflegerin mit dem Futterkorb anrückte, kamen die Stachelschweine schnell aus ihrem Versteck hervor. Foto: Marcelo Peerenboom 9 von 11 Die kommentierten Tierfütterungen stießen auf großes Interesse. Foto: Marcelo Peerenboom 10 von 11 Die Zoonacht war trotz des unbeständigen Wetters gut besucht. Foto: Marcelo Peerenboom » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Auch wenn es bis in den späten Nachmittag hinein regnete, strömten die Besucher am Abend in den Tierpark, um einmal zu sehen, welche Tiere sie zu Gesicht bekommen, die sich gern tagsüber ein wenig verstecken oder schlichtweg schlafen – wie die Stachelschweine. Die nachtaktiven Tiere konnten die Besucher unter anderem dabei beobachten, wie sie Gurken, Möhren und Paprika in Windeseile verschlangen, um danach das Gehege genau zu inspizieren.

An vielen Stellen gab es kommentierte Führungen, und auch für Musik und allerlei Leckeres war gesorgt. Da ließ es sich dann auch bestens aushalten, als sich die Schleusen am Himmel wieder öffneten und für einen Dauerregen bis zum Veranstaltungsende sorgten. Mit Schirmen bewaffnet gingen die großen und kleinen Besucher dennoch frohgemut durch den abendlichen Zoo, der durch einige Scheinwerfer ausgeleuchtet war. (mp)