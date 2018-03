Landschaftspfleger auf vier Beinen: Für die Kucharz gehören Ziegen fast zur Familie

Der Tannenbaum, der noch vor wenigen Tagen im Wohnzimmer stand, dient jetzt als bestes Ziegenfutter. Die Nadeln reinigen den Magen, und die Tannenrinde enthält wertvolle Mineralstoffe. 32 Ziegen haben Christian Kucharz und Conny Koll-Kucharz hinter ihrem Haus in Buchholz-Muß stehen – und sie dienen hauptsächlich der gewerblichen Landschaftspflege.

Mit drei Tieren fing es an, mittlerweile haben Christian Kucharz und Conny Koll-Kucharz sowie die Kinder Charlotte und Fabian eine ganze Herde in ihr Herz geschlossen.

Foto: Simone Schwamborn

Dabei kam die Familie vor elf Jahren eher durch Zufall an ihre ersten drei Zwergziegen. Die waren eigentlich schon für die Notschlachtung vorgesehen, als der Anruf von einem Arbeitskollegen Christian Kucharz' kam, der ihr die Ziegen ans Herz legte. Hippe Lisa, Bock Max und Zicklein Fienchen zogen daraufhin auf die zwei Hektar große Wiese des Familienanwesens. Besonders das zutrauliche Fienchen hat es den beiden Kindern der Kucharz angetan. Es gehört zu den Lieblingsziegen der zweijährigen Charlotte und des vierjährigen Fabian. Die Ziegen futtern den ganzen Tag und bewirken dabei etwas Gutes. Sie verhindern die Verbuschung, indem sie an allerlei Gehölzen knabbern.

Vor acht Jahren fragte die Asbacher Verwaltung bei den Kucharz an, ob sie ihre Ziegen für die Beweidung der Rückhaltebecken in der Verbandsgemeinde zur Verfügung stellen würden. „Da drei Ziegen für das Projekt zu wenig waren, haben wir die Anzahl aufgestockt“, erzählt Conny Koll-Kucharz. Die jetzige Herde setzt sich in der Mehrheit aus Waliser Schwarzhalsziegen zusammen, die robust und wenig anspruchsvoll sind und einen ruhigen Charakter haben. Zum Teil stammen sie aus problematischer Haltung und wurden von Tierärzten an die Familie Kucharz vermittelt.

In den vergangenen Jahren habe sie erfahren, wie eng die Familienbindung unter den Tieren ist, erzählt Conny Koll-Kucharz von ihren Beobachtungen. „Die älteren Geschwister passen auf die jüngeren auf, selbst wenn sie zuvor längere Zeit getrennt waren. Außerdem haben sie im Erwachsenenalter eine engere Bindung zu ihren Müttern.“ Das merke sie vor allem dann, wenn der getrennte Teil der Herde nach der Beweidung eines Rückhaltebeckens in Asbach, Stockhausen oder Germscheid zum Rest der Herde auf die heimische Wiese zurückkehre.

Die Anfragen zur Beweidung sind mittlerweile gestiegen. Der Arbeitskreis Natur- und Umweltschutz Asbacher Land, die Naturschutzbehörde, Privatleute, Reitställe und Landwirte zählen zu den Kunden. Kucharz' Ziegen weiden zurzeit in einem Naturschutzgebiet in Wachtberg. „Die Ziegenbeweidung eignet sich in Gebieten mit steilen Hängen und in Naturschutzgebieten, in denen der Einsatz von Maschinen nicht erwünscht ist“, sagt Christian Kucharz. Im Gegensatz zu Gras liebenden Rindern bevorzugen Ziegen Dornengehölze und kleine Disteln. „Der Einsatz einer Ziegenherde kostet nicht so viel wie der Einsatz von Maschinen und ist zudem weitaus ökologischer“, erklärt der Herdenbesitzer.

Täglich schauen Kucharz, im Hauptberuf Lagerbesitzer, und seine Frau, die als Verwaltungsangestellte tätig ist, nach ihren Tieren auf den Weiden. Und manchmal erleben sie auch Lustiges. „Eine Ziege fand heraus, wie sie ausbüxen kann. Sie hat den Wassertrog halb leer gesoffen, den Trog umgekippt und so weit in den Elektrozaun hineingeschoben, dass die durch ein entstandenes Loch hinausspringen konnte. Die Intelligenz der Tiere sollte man nicht unterschätzen“, erzählt Conny Koll-Kucharz. Ziegen würden schnell voneinander lernen – beispielsweise, dass Christbaumnadeln schmackhaft sind.

Mehr Infos im Internetunter www.lpmz.de

Von unserer Mitarbeiterin Simone Schwamborn