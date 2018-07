Gibt es doch noch Hoffnung für „Little Britain“ in Kretzhaus (Gemarkung Erpel)? Vielleicht. Fakt ist jedenfalls, dass die Kreisverwaltung der Bitte der Familie Blackburn um eine Fristverlängerung nachgekommen ist. Jetzt bleibt den Eigentümern bis zum 15. September Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es für Panzer und Co. weitergehen soll. Zur Erinnerung: Der privaten Ausstellung fehlt eine Baugenehmigung. Aus diesem Grund hatte die Kreisverwaltung die Blackburns am 6. Juli angeschrieben und ihnen eine Frist bis zum 10. August gesetzt mit einer Ankündigung, würde bis dato keine Reaktion der Familie erfolgen, die Beseitigung der Anlagen anzuordnen.

Doch ein anderer Weg scheint möglich zu sein. Das jedenfalls hofft Landrat Achim Hallerbach, der in dieser Angelegenheit jetzt vermitteln möchte. „Ich habe mit der Erpeler Ortsbürgermeisterin Cilly Adenauer ...

Lesezeit für diesen Artikel (434 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

