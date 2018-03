Land fördert Sportstättenbau: Raubacher Rasenplatz genießt Priorität

Drei kommunale Vorhaben aus dem Sportanlagenbau könnten im nächsten Jahr von Landeszuschüssen in Höhe von etwa 200 000 Euro profitieren.

Der SV Raubach darf sich auf eine Förderung durch das Land für den gewünschten Rasenplatz freuen.

Foto: Ralf Grün

Kreis Neuwied. Zwar tauchte mit dem neuen Rasenplatz für den SV Raubach zunächst nur eins von meist drei favorisierten Projekten auf der Prioritätenliste auf, aber weil das Vorhaben den Förderrahmen für 2017 längst nicht ausschöpft, nominierte der Kreisausschuss jetzt einhellig zwei weitere kommunale Vorhaben für die Plätze zwei und drei: die Sanierung der Römerwallsportanlage in Rheinbrohl (Umbau des halbkreisförmigen Tennensektors in eine Kunststofffläche und Sanierung der Tennenlaufbahn) und ein bisher noch nicht näher beschriebenes Projekt der Stadt Neuwied.

Der Förderantrag der Raubacher rutschte auf Platz eins, weil er es bereits im Vorjahr in die "Top Drei" geschafft hatte und die beiden größeren Vorhaben, der Hybridrasenplatz in Unkel und der Kunstrasenplatz in Engers, als "hinter dem Pflug" einzuschätzen sind, wie Landrat Rainer Kaul den Ausschuss wissen ließ. Die Kostenschätzung für den Umbau des Raubacher Tennenplatzes zum Rasenplatz liegt bei 130 000 Euro. Der Verein darf also mit einer Förderung von 57 800 Euro rechnen.

Heißt aber auch: Im kommenden Jahr wären noch weitere rund 153 000 Euro vom Land zu vergeben. Für Kaul lag deshalb nahe: "Wir sollten ein weiteres Vorhaben auf die Liste nehmen." Der Verwaltungschef hätte gerne gesehen, wenn die Stadt Neuwied noch einen Sportplatz gemeldet hätte, etwa einen in der Innenstadt oder in Heimbach-Weis.

Kreissportverbandschef Alfred Hofmann pflichtete dem Landrat bei: "Aus sportlicher Sicht wäre Heimbach-Weis eine gute Entscheidung." Allerdings wäre die Sportanlage laut Ex-Bürgermeister Reiner Kilgen (für die CDU im Ausschuss) erst 2019 förderfähig. Gleichwohl kam der Ausschuss überein, der Stadt ein Entgegenkommen zu signalisieren und ihr die Möglichkeit einzuräumen, kurzfristig ein Sportanlagenbauprojekt zu benennen. Platz zwei oder drei auf der Prioritätenliste wären diesem Anliegen sicher.

Ungeachtet dessen folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung, auch die Römerwallsportanlage mit einer Priorität zu versehen. Dieses Projekt war auf Antrag der Verbandsgemeinde Bad Hönningen neu in die Reihe gemeldeter Vorhaben gekommen. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 145 000 Euro. Die Landesförderung dürfte sich im Raubacher Rahmen bewegen – und es bliebe immer noch Geld für ein etwaiges Neuwieder Vorhaben. Letzteres bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nachzumelden, ist laut Erich Serger kein Problem.

An den ADD-Vertreter richtete sich sodann auch im Ausschuss vorgebrachte Kritik. Die bezog sich auf die Vorhaben in Unkel und Engers. Denn ganz so reibungslos laufen die beiden Großvorhaben dann wohl doch nicht. Landrat Kaul und Alfred Hofmann wunderten sich darüber, dass jetzt immer noch kein Bescheid des Landes vorliegt. Hofmann kritisierte: "Dass das Ganze zwei Jahre dauert, kann man auf Vereinsseite wirklich niemandem mehr vermitteln."

Erich Serger von der ADD wies darauf hin, dass die Schuld dafür nicht beim Land zu suchen ist: "Im Fall von Unkel saßen wir im März in Mainz zusammen im Ministerium, um zu erklären, was gefördert werden kann und was nicht. Der Antrag aus Unkel erreichte uns dann erst am 28. September." Davon abgesehen verkündete Serger im Kreisausschuss: "Die Kommunalaufsicht hat jetzt eine positive Stellungnahme zum Hybridrasenplatz für Unkel abgegeben. Damit kann die Maßnahme noch diese Woche beschieden werden." Laut Serger hatte das Land eine Fördersumme in Höhe von 113 400 Euro in Aussicht gestellt.

Für den Kunstrasenplatz in Engers hakt es ebenfalls noch am Bewilligungsbescheid. Wie Serger das Gremium wissen ließ, stimmen sich Finanz- und Innenministerium noch ab, nachdem die Stadt Neuwied alle angeforderten Unterlagen inklusive Sportentwicklungsplan eingereicht hat. Das Finanzministerium ist in den Fall involviert, weil die Frage der Kreditfähigkeit angesichts der Finanzen der Stadt im Raum steht. Auf die Frage, ob denn ein Ja aus Mainz zu erwarten ist, antwortete der ADD-Vertreter: "Aus meiner Sicht ist die Erfordernis für die Allgemeinheit durchaus gegeben." Sollte grünes Licht aus Mainz wider Erwarten ausbleiben, "müssen wir uns eben anderen Projekten zuwenden", erklärte Rainer Kaul.

Übrigens: Rund 200 000 Euro der Sportstättenförderung des Landes entfallen pro Jahr auf den Kreis Neuwied. Daran ändert sich auch mit dem Doppelhaushalt nichts, der vom Landtag 2017 verabschiedet wird, sagte Serger.

Von unserem Redakteur Ralf Grün