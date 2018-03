Lärm auf dem Block ärgert die Anwohner weiter

Wenn Helmut Zilz und Harald Schmitz mittlerweile auf ihren Kampf gegen den Lärm auf dem Block angesprochen werden, können sie ihre Wut kaum noch verbergen. "Es reicht. Wir wollen, dass hier endlich Ruhe einkehrt. Die Firma hat uns allen versprochen, ihrer Verpflichtung nachzukommen. Doch bislang ist nichts passiert", schimpft Schmitz.

Blocker Anwohner beklagen sich immer noch über den Lärm, der von diesem Schrotthandel kommt.

Foto: Philipp Daum

Von unserem Redakteur Philipp Daum

Er spricht dabei gezielt den Schrott verarbeitenden Betrieb im Gewerbegebiet an der B 42 an, der aus Sicht mehrerer Bürger für anhaltenden Lärm in dem Neuwieder Stadtteil sorgt. Vor allem die Anwohner in der Wolfsgrube, der Gleiwitzer Straße und den benachbarten Straßenzügen fühlen sich gestört (wir berichteten mehrfach). Im Herbst 2011 hatte es ein Gespräch gegeben, bei dem sowohl die Firmeninhaber als auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ein paar betroffene Bürger anwesend waren. Der Schrotthandelsbetrieb versicherte damals, dass er in Kürze eine neue Halle bauen werde, in der die Verladearbeiten künftig stattfinden sollten. Die Blocker würden somit nicht mehr durch Lärm belästigt. Achim Schumann vom Bauamt bestätigte die Bemühungen und betonte damals: "Ich gehe davon aus, dass der Bauantrag in Kürze vorliegt."

Passiert ist bislang jedoch nichts. Die Halle steht immer noch nicht. Und nach RZ-Informationen liegt auch gar kein Bauantrag bei der Stadtverwaltung vor, was Angelina Keusch vom Blocker Schrotthandel vehement bestreitet. "Wir haben schon längst einen Antrag gestellt und sogar ein Schallschutzgutachten beigelegt, das deutlich macht, dass der Lärm bei einer neuen Halle fast komplett zum Erliegen kommt. Darin steht auch, dass möglicherweise schon eine Schallschutzmauer ausreicht, um die lauten Geräusche für die Bevölkerung im angrenzenden Wohngebiet einzuschränken."

Für Zilz und Schmitz sind das alles nur Lippenbekenntnisse. "Die Firma hat noch nichts unternommen und spielt auf Zeit. Und solange es keine Folgen hat, dass die Halle nicht steht, rühren sie auch keinen Finger." Schmitz gibt zwar zu, dass das lärmintensive Arbeiten ein wenig zurückgegangen ist. "Doch nachmittags, wenn beispielsweise die Kinder im Wohngebiet ihre Hausaufgaben machen, ist es noch immer sehr laut." Dazu sagt Keusch: "Meine Kinder leiden nicht darunter. Und die machen hier im Büro auf dem Schrottplatz ihre Hausaufgaben und sind nicht schlecht in der Schule."