Kurtscheid: Erweiterung der Kita soll dieses Jahr stehen

Die Erweiterung der Kita in Kurtscheid um zwei Gruppen nimmt weiter Formen an. Jetzt haben die Räte aus Ehlscheid und Kurtscheid den Auftrag an den Architekten und mehrere Gewerke vergeben und dem Nutzungsvertrag mit der Kita gGmbH zugestimmt.

Aus vier mach sechs: Damit mehr Kinder aus Ehlscheid und Kurtscheid die Kita besuchen können, wird die Kurtscheider Kita um zwei Gruppen erweitert. Foto: Robin Brand

„Wir sind mit dem Vertrag zufrieden, unsere Wünsche wurden aufgenommen“, sagt der Ehlscheider Ortsbürgermeister Nobert Lück und lobt die Zusammenarbeit mit den Partnern aus Kurtscheid und dem neuen Träger, der Kita gGmbH. Wohlwollende Worte äußert auch der Kurtscheider Ortsbürgermeister Ferdinand Wittlich. Bis Ende des Jahres könnten in der Kurtscheider Einrichtung sechst anstatt bisher vier Gruppen beheimatet sein. „Es ist so geplant, dass die Einweihung Ende 2018 gefeiert wird“, sagt Wittlich. Die Trägerschaft der Einrichtung ist zum 1. Januar von der katholischen Kirchengemeinde Hl. Schutzengel Kurtscheid zur Kita gGmbH Koblenz gewechselt, die Einrichtung selbst befindet sich mittlerweile im Besitz der Ortsgemeinden. Kostenpunkt für Grundstück und Erweiterung: rund 1,3 Millionen Euro. 312.000 Euro für den Grunderwerb und 1,06 Millionen für die Erweiterung müssen beide Gemeinden für ihr Vorhaben auf den Tisch legen. Land und Kreis steuern Fördermittel von zusammen 390.000 Euro bei. So bleiben unter dem Strich je 491.000 Euro für Kurtscheid und Ehlscheid übrig. Die ersten Arbeiten haben die Räte nun vergeben.

Für rund 107.000 Euro wurden jetzt die Planungsarbeiten an einen Architekten vergeben, weitere 23.000 Euro machen die Erdarbeiten aus. 135.000 Euro fließen in den Rohbau, 24.000 Euro betrug das günstigste Angebot für die Zimmerarbeiten. Die Dachdeckerarbeiten sind mit 56.000 Euro veranschlagt, die Arbeiten an Innen- und Außenputz mit 25.000 Euro. Auch die Estricharbeiten (rund 15.000 Euro) haben die Räte in Auftrag gegeben. obi/ago