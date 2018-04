Kultursommer-Eröffnung: Straßentheater, Kunst und Musik in der Neuwieder Innenstadt

Tanzende Lichterpferde, ein Bauwerk aus Pappe und Weltmusik erwartet die Besucher der Kultursommer-Eröffnung vom 27. bis 29. April in Neuwied. Am Montagabend gaben Vertreter von Stadt und Land einen ersten Einblick in das Programm der dreitägigen Großveranstaltung. Der Kultursommer 2018 steht passend zum Raiffeisen-Jahr unter dem Motto „Industrie-Kultur“.

Im Weinhaus Adams gaben die Organisatoren der Kultursommer-Eröffnung einen ersten Ausblick auf das, was Besucher vom 27. bis 29. April in Neuwied erwartet. Foto: Christina Nover

„Für das Kultursommer-Eröffnungswochenende 2018 hat sich das Orga-Team vorgenommen, Raiffeisens Motto ‚Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele‘ mit den Mitteln von Kunst und Kultur umzusetzen. Wir wollen eine Kultur für alle und zum Mitmachen anregen“, erklärte Kulturminister Konrad Wolf.

Unter anderem wurde der französische Künstler Olivier Grossetête eingeladen, der mit seiner „sozialen Architektur“ im Wortsinn auf die Mitarbeit des Publikums baut – gemeinsam entsteht ein großes Gebäude aus Karton. Welches das sein wird, steht noch nicht fest: „Wir befinden uns noch in Gesprächen“, berichtete Prof. Dr. Jürgen Hardeck, der Leiter des Kultursommerteams in Mainz. Nur so viel konnte er verraten: „Der Pegelturm wird es nicht sein.“ Olivier Grossetête hat seit 1998 weltweit schon rund 100 Bauwerke aus Pappe gefertigt – manche davon an die 30 Meter hoch. Zur Aktion gehört immer auch das gemeinsame Einreißen des Kunstwerks.

Außergewöhnliche "Pferdedressur"

Hardeck bezeichnete es als „Herausforderung“ dem Leitgedanken der Veranstaltung treu zu bleiben und Künstler zu finden, die das Publikum miteinbeziehen. Wie bereits 2003 bei der Kultursommer-Eröffnung in Neuwied soll auch diesmal wieder ein internationales Straßentheater-Festival im Mittelpunkt stehen. Als Höhepunkt wurde die abendliche Inszenierung „FierS à Cheval“ der französischen Compagnie des Quidams mit überlebensgroßen, von innen beleuchteten Pferdefiguren angekündigt. Diese werden nicht nur auf einer Bühne tanzen, sondern auch durch die Menge galoppieren und „den ein oder anderen vielleicht auch in der richtigen Pose an das Raiffeisenlogo erinnern“, sagte Hardeck.

Egal ob Theater, Artistik, Tanz oder Musik – der bunte Mix soll Groß und Klein gleichermaßen begeistern und das Eröffnungswochenende zu einem Fest für Familien machen. Auf bekannte Namen wird bewusst verzichtet: „Wir wollen die Menschen überraschen, ihnen etwas bieten, was sie nicht erwarten und sie sich sonst vielleicht auch gar nicht anschauen würden“, so Hardeck.

Brotbackaktion und Blumenteppich

Petra Neuendorf, die Leiterin des Stadtmarketings machte auf drei weitere Projekte aufmerksam, auf die sich Neuwieder und Auswärtige Ende April freuen könnten. Zum einen soll es unter der Beteiligung zahlreicher Bäcker eine große Brotbackaktion geben. Des weiteren ist eine Zusammenarbeit von Gärtnereien und Floristen geplant, die einen Blumenteppich ausbreiten wollen. Zuletzt wies Neuendorf auch noch auf die Veranstaltung „Kunst im Karee“ hin, die extra vom Mai in den April vorverlegt wird. „Letztes Mal waren 60 Künstler am Start, die in den Höfen ihre Werke präsentiert haben – das soll auch diesmal so sein“, erklärte Neuendorf.

Am Eröffnungswochenende des Kultursommers werden unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Neuwied erwartet, ebenso wie viele andere Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Am Samstagabend steigt im Heimathaus die große Gala mit einer Mischung aus Musik, Kabarett, Rede- und Filmbeiträge zu den Themen „Industrie-Kultur“ und Raiffeisen. Plätze können bereits jetzt reserviert werden.

Großes Interesse an Raiffeisen

Auch abseits des letzten Aprilwochenendes können sich Kulturinteressierte dieses Jahr über eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema „Industrie-Kultur“ freuen. Zwar würde auch Karl Marx 2018 seinen 200. Geburtstag feiern, in unserer Region wird der Fokus jedoch auf Raiffeisen bleiben. Josef Zolk, der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen FriedrichRaiffeisen-Gesellschaft: „Noch nie gab es so viele Anfragen von Leuten, die ins Raiffeisenland kommen wollten“. Dem Interesse wird unter anderem durch die Ausbildung von Raiffeisenbotschaftern nachgekommen.