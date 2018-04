Kritisch betrachtet Stephanie Lammert das Ergebnis in der 80 mal 80 Zentimeter großen Kiste vor ihr. Männertreu, Ziertabak, Hortensien und Zauberschnee bilden darin ein Ensemble, das vor allem in Blautönen leuchtet. Es ist eine von 49 Kisten, die zur Eröffnung des Kultursommers an diesem Wochenende zu einem großen Blumenteppich in der Neuwieder Schlossstraße zusammengefügt werden. In der Innenstadt begannen bereits Donnerstag die Vorbereitungen für die Großveranstaltung.

„Das Auge sucht Ruhe, deshalb habe ich die Pflanzen gruppiert“, erklärte die Expertin von Floristik Höger. Der Großteil der zahlreichen Pflanzen, die hinter ihr in Paletten standen, hat sie ...

Lesezeit für diesen Artikel (400 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Bilder zum Thema Bildergalerie Aufbau Kultursommereröffnung in Neuwied

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.