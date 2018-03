"Kümmererin": Schleckerfrauen im Kreis Neuwied erhalten spezielle Hilfe

Die laufenden Abbuchungen bleiben bestehen, vom Gehalt gehen aber nur noch rund zwei Drittel auf dem Konto ein. Und der Absender ist nicht mehr der Arbeitgeber, sondern die Arbeitsagentur. Die Aussicht, dass es nach einem Jahr Hartz IV werden könnte, schreckt zudem: Wer arbeitslos wird, fällt häufig in ein tiefes Loch. Und weil plötzlich auch die Aufgabe weg ist, treten nicht nur finanzielle Probleme auf, es schwindet das Selbstwertgefühl: Die neue „Freizeit“ wird genutzt, um sämtliche Schreckensszenarien auszumalen. Diese Probleme treffen immer wieder Menschen. Die Schlecker-Pleite hat aber dazu geführt, dass aktuell allein im Arbeitsagenturbezirk Neuwied/Altenkirchen rund 100 Angestellte gleichzeitig betroffen sind – ausnahmslos Frauen.

Rina Kiesewetter ist die "Kümmererin" für die entlassenen Schleckerfrauen im Kreis Neuwied. Foto: Ulf Steffenfauseweh

Kreis Neuwied – Die laufenden Abbuchungen bleiben bestehen, vom Gehalt gehen aber nur noch rund zwei Drittel auf dem Konto ein. Und der Absender ist nicht mehr der Arbeitgeber, sondern die Arbeitsagentur. Die Aussicht, dass es nach einem Jahr Hartz IV werden könnte, schreckt zudem: Wer arbeitslos wird, fällt häufig in ein tiefes Loch. Und weil plötzlich auch die Aufgabe weg ist, treten nicht nur finanzielle Probleme auf, es schwindet das Selbstwertgefühl: Die neue „Freizeit“ wird genutzt, um sämtliche Schreckensszenarien auszumalen. Diese Probleme treffen immer wieder Menschen. Die Schlecker-Pleite hat aber dazu geführt, dass aktuell allein im Arbeitsagenturbezirk Neuwied/Altenkirchen rund 100 Angestellte gleichzeitig betroffen sind – ausnahmslos Frauen.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

„Zu 100 Prozent“, bestätigt Agentur-Pressesprecherin Doris Litz im Gespräch mit der RZ, und sie weist auf eine problematische Besonderheit hin: „Schlecker war als Einzelhandel oft an Stellen, an denen sonst nichts ist. Viele der Frauen hatten ihr Leben darauf ausgerichtet, und in ihrem Dorf gibt es keinen anderen möglichen Arbeitgeber im Einzelhandel.“

Von daher wird die Vermittlung der betroffenen Frauen nicht leicht, auch wenn der Arbeitsmarkt allgemein gut läuft. Und deshalb hat sich das Land Rheinland-Pfalz entschlossen, sogenannte „Kümmerer“ zu installieren, nachdem die Pläne zur Errichtung einer Auffanggesellschaft gescheitert waren.

Seit acht Tagen gibt es eine solche Kümmererin auch in unserem Arbeitsagenturbezirk: Rina Kiesewetter bietet allen 100 Frauen eine Betreuung an. „Ich will sie zunächst einmal auffangen“, beschreibt die 46-jährige Saarländerin, die bis November zwischen den Standorten Neuwied, Linz, Altenkirchen und Betzdorf pendelt, ihr erstes Ziel.

Denn klar ist: Es gibt eine Zusammenarbeit mit der Agentur (die Kiesewetter als „wunderbar“ beschreibt), aber auch eine eindeutige Aufgabentrennung: So konzentrieren sich die Vermittler darauf, den Frauen zu helfen, einen neuen Job finden. Die Kümmererin arbeitet dagegen im psychosozialen Bereich. Will heißen: Sie will die Voraussetzungen schaffen, dass sich die Frauen erfolgreich bewerben können.

„Sie stehen oft ein Stück weit unter Schock. Dann verkrampfen sie, weil sie zu verzweifelt suchen und sehen viele Dinge nicht. Damit kommt man bei einem Vorstellungsgespräch nicht authentisch herüber“, erklärt Kiesewetter. „Ich zeige ihnen dann zum Beispiel anhand ihrer Zeugnisse, welches Potenzial in ihnen steckt und dass viele ihrer Qualifikationen übertragbar sind. Kurzum: Ich mache ihnen klar, dass sie wertvolle Menschen sind“, sagt die „Kümmererin“, die ansonsten bei der „Weitblick Personalpartner GmbH“ in der freien Wirtschaft arbeitet und als Personaltrainerin in den vergangenen 12 bis 15 Jahren für verschiedene, bundesweit renommierte Firmen tätig war.

Jeder Schlecker-Frau kann sie zehn Betreuungsstunden anbieten, in denen sie zwar keine Ersatz-Psychotherapie durchführt, sich aber durchaus auch um andere persönliche Probleme kümmert. Und die Resonanz darauf ist bislang positiv. „Toll, dass jemand da ist“, hat sie bei den ersten Rückmeldungen immer wieder gehört. Dass das Angebot auch angenommen wird, bestätigt Sprecherin Doris Litz: „Wir haben alle 100 Frauen angeschrieben und trotz der Ferien von vielen schon am nächsten Tag eine Rückmeldung erhalten“, bekräftigt sie. „Der Bedarf ist da.“

Ersatz für Auffanggesellschaft

Ende März war der Plan für eine Schlecker-Transfergesellschaft am Widerstand der FDP gescheitert. Unmittelbar danach sprach der Insolvenzverwalter von Schlecker 11 000 Mitarbeitern – fast ausschließlich Frauen – die Kündigung aus. Nachdem es aus Reihen von SPD und Grünen (und teilweise auch aus der Union) heftige Kritik gegeben hatte, reagierte die rot-grüne Landesregierung im Juni: Als Ersatz für die Auffanggesellschaft initiierten sie laut Arbeitsministerin Malu Dreyer und der Chefin der Arbeitsagentur-Regionaldirektion Heidrun Schulz „lokalspezifische Programme“ für die gekündigten Schlecker-Frauen. Neben den „Kümmererinnen“, die vom Land bezahlt werden, gehört dazu ein „Runder Tisch“, an dem auch Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften nach Lösungen für die Betroffenen suchen sollen. Darüber hinaus soll sich eine „Task Force“ um spezielle Einzelprobleme kümmern und diese schnell und unbürokratisch lösen. Umschulungswünsche für die Bereiche Altenpflege und Erzieher sollen besonders berücksichtigt werden. ulf