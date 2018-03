Kreis Neuwied: Warum es Dorfkneipen schwer haben

Aus unserem Archiv

Kreis Neuwied

Wer im Dorf abends in Gesellschaft ein Bier trinken will, dem bleibt oft nur das heimische Wohnzimmer als Begegnungsstätte. Immer mehr Wirte klassischer Dorfkneipen geben auf oder finden keinen Nachfolger – auch im Kreis Neuwied. Der ehemalige Dehoga-Kreisvorsitzende Jürgen Hühner zeichnet ein düsteres Bild, für die reine Bierkneipe sieht er schwarz. Schon heute gebe es nur noch ein paar wenige im Kreis – und auch die müssten ihr Angebot in Zukunft wohl um Speisen und Veranstaltungen erweitern, um bestehen zu können.