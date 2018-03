Kreis Neuwied: SPD-Basis will keine neue GroKo

Sie waren viele, sie diskutierten sachlich, sie argumentierten differenziert, aber unter dem Strich war das Stimmungsbild eindeutig: Die klare Mehrheit der aktiven Genossen im Kreis Neuwied will keine neue GroKo. Etwas mehr als 100 Parteimitglieder waren am Donnerstagabend ins Bootshaus gekommen und machten das deutlich.

Mehr als 100 Genossen waren ins Bootshaus gekommen, um mit Martin Diedenhofen über das Ergebnis der Sondierungsverhandlungen zu diskutieren. Die klare Mehrheit war gegen eine neue GroKo. Foto: Ulf Steffenfauseweh

So wird Martin Diedenhofen, der als einziger Delegierter des SPD-Bundesparteitags aus dem Kreis Neuwied zur Diskussion mit der Basis eingeladen hatte, seine No-GroKo-Position auch nicht über Bord werfen. „Ich bleibe dabei und stimme dagegen“, kündigte er am Ende gegenüber der RZ an.

Die Mitglieder machten in ihren Beiträgen deutlich, dass sie – egal ob künftig in Regierung oder Opposition – ihre Partei dringend erneuern wollen. Mehrfach merkten Genossen an, dass die SPD wieder deutlicher Stellung beziehen und sich „Glaubwürdigkeit und Selbstachtung“ zurückerarbeiten muss. Die meisten waren dabei der Meinung, dass eben das in einer GroKo nur sehr viel schwerer möglich sein wird.

Es gab aber auch andere Stimmen, wie ohnehin die Positionen vieler Redner nicht schwarz oder weiß, sondern abgewogen waren. Nur selten gab es so deftige Worte wie von Juso und Kreisvorstandsmitglied Florian Kluwig, der sich „verarscht von Schulz, Nahles und dem ganzen Sondierungsteam“ fühlte.

Ein bisschen Aufregung gab es auch noch, als Sitzungsleiter Michael Mang Ludwig Eich ob dessen fortgeschrittener Redezeit bat, zum Ende zu kommen – und der ehemalige Bundestagsabgeordnete daraufhin wütend aus dem Saal stapfte. Insgesamt war die Stimmung aber friedlich und wenig hitzig.

Eich hatte sich zuvor für eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen und damit ähnlich wie Bad Hönningens Stadtbürgermeister Guido Job damit argumentiert, dass Neuwahlen das größere Übel wäre. Das wiederum sah Robert Raab (Neuwied) anders. „Eine Neuwahl wird schrecklich, das Ergebnis nach einer GroKo aber noch schlimmer. Also lasst die Finger davon“, mahnte er.

Unabhängig von Personal und bisherigen Erfahrungen mit der Union zeigten sich viele Genossen aber auch inhaltlich mit dem Sondierungspapier nicht einverstanden. Franklin Fleischhauer (Oberbieber) bezeichnete es beispielsweise als „schwarzes Ei mit roten Sprenkeln“. Zu hören war darüber hinaus häufig, dass „die vermeintlichen Erfolge“ lediglich Korrekturen eigener Fehler in Regierungsverantwortung seien. Das meist genannt Beispiel: die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassen.