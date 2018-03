Kommunalreform: Willrother wollen lieber zum Kreis Neuwied

In einem offenen Brief an alle Bürger der Gemeinde nehmen der Willrother Gemeinderat und Ortsbürgermeister Richard Schmitt Stellung zu den kontrovers diskutierten Plänen für eine kommunale Gebietsreform.

Im Koalitionsvertrag der Mainzer Landesregierung ist das Vorantreiben der Kommunalreform verankert.

Die Ortspolitiker fordern darin den Verbandsgemeindebürgermeister auf, die Willrother Bedenken und Anregungen bei den kommenden Verhandlungen zu berücksichtigen. Sie reagieren damit auch auf die jüngste Verbandsgemeinderatssitzung, in der sich eine Mehrheit für die Fusion mit der VG Altenkirchen ausgesprochen hat (die RZ berichtete). Die Willrother tendieren hingegen in Richtung Neuwied. In dem Schreiben muss sich die Verbandsgemeinde Flammersfeld zunächst den Vorwurf gefallen lassen, nicht ganz unverschuldet in Zeitdruck geraten zu sein. Denn sowohl die Kriterien der Gesetzesgrundlage aus dem Jahr 2010 als auch das wissenschaftliche Gutachten aus dem Jahr 2012 hätten durchaus einen Gebietsänderungsbedarf erkennen lassen.

Darüber hinaus mahnt das Schreiben an, die Ziele der Reform nicht aus dem Auge zu verlieren: die Schaffung neuer kommunaler Gebietskörperschaften, die in der Lage seien, „die übertragenen Aufgaben in fachlich hoher Qualität wirtschaftlich sowie bürger-, sach- und ortsnah wahrzunehmen“ sowie „eine stärkere direkte Beteiligung der Bürger in kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten“. Vor diesem Hintergrund weisen die Willrother darauf hin, dass für die Orte im Süden der VG Flammersfeld „die geografische, infrastrukturelle und emotionale Bindung an den Kreis Neuwied ausgesprochen hoch“ sei. Ihnen erscheint daher eine Fusion mit einer VG aus dem Kreis Neuwied als naheliegend.

„Sicherlich würden einige Herausforderungen innerhalb des Kreises leichter zu lösen sein als bei einem Wechsel in einen anderen Kreis. Solche Anstrengungen dennoch zu betrachten bedeutet aber, die einmalige Möglichkeit der Korrektur eines geografischen Fehlers und die damit verbundenen Chancen für die Region zu nutzen. Die Kommunal- und Verwaltungsreform wird eine weitreichende Veränderung zur Folge haben“, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Gespräche sollten daher ergebnisoffen mit allen möglichen Fusionspartnern geführt werden, fordern die Willrother. Auch eine Ausgliederung einzelner Gemeinden in andere Verbandsgemeinden dürfe kein Tabuthema sein. Zumal bei der ins Auge gefassten Fusion mit der VG Altenkirchen „eine außerordentlich große neue Verbandsgemeinde mit 68 Ortsgemeinden“ entstehe, die den individuellen Interessen jeder einzelnen Ortsgemeinde nicht mehr gerecht werden könne.

„Ein weiterer Aspekt ist der kommende Schritt der Reform auf Kreisebene. Bei einem erneut festgestellten Gebietsänderungsbedarf im Kreis Altenkirchen könnte sich das Verwaltungszentrum noch weiter in den Westerwald verlagern, was für die südlichen Gemeinden in unserer VG den Zielen der Kommunalreform entgegenstehen würde“, argumentieren Rat und Ortsbürgermeister.

Sie räumen zwar ein, dass es kaum möglich sein wird, in einer solch komplexen Frage ein einheitliches Meinungsbild zu erzielen. „Es muss aber gelingen, eine größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Das kann nur gelingen, wenn man die Bürger stärker beteiligt und die regionalen Besonderheiten auch innerhalb der Verbandsgemeinde berücksichtigt.“

Da die VG offensichtlich nicht plane, den Bürgerwillen zu erfragen, möchte die Gemeinde Willroth allen Einwohnern die Möglichkeit einräumen, in einer Bürgerversammlung am 3. November ihre Sichtweise darzulegen – ungeachtet dessen, dass momentan nur die Verbandsgemeinden desselben Landkreises zusammengeschlossen werden sollten, obwohl das Gesetz Ausnahmen hiervon vorsehe. „Der Weg des geringsten Widerstandes kann in einer solch richtungsweisenden Veränderung keine Option darstellen“, heißt es in dem offenen Brief abschließend.