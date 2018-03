Kölsche Töne, Kabarett und Comedy: Programm in Linzer Stadthalle hat 2018 viel zu bieten

Prall gefüllt und abwechslungsreich kommt das Programm in der Linzer Stadthalle 2018 daher. Nachdem das Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Köln schon ein voller Erfolg war (die RZ berichtete), geht es am Dienstag, 27. Februar, mit einer Livereportage über Kanada und Alaska weiter. Auf einer Großbildleinwand zeigt Thomas Sbampato, der als einer der besten Tierfotografen Europas gilt, einen Bilderreigen und mitreißende Geschichten von einem Nordamerika wie es nur wenige kennen: von den farbigen Wäldern im Osten über die polaren Gebiete im Norden, den Rocky Mountains im Westen, bis hin zu den letzten Ausläufern der sturmumtosten Aleuteninseln Alaskas. Dabei soll die Reiselust der Besucher geweckt werden. Die Livereportage beginnt um 20 Uhr.

Konrad Beikircher präsentiert in Linz sein neues Bühnenprogramm "Konrad Beikircher – Passt schon".

Foto: Tomas Rodriguez

„Sahnestücke Deluxe“ präsentiert am Freitag, 16. März, das Travestie-Comedy-Duo Ham & Egg alias Jörg Dilthey und Andreas Schmitz. Ham & Egg ist mittlerweile schon eine feste Institution im Linzer Kulturprogramm. Die beiden schillernden Travestie-Torpedos nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch den internationalen Pop und Schlager der vergangenen Dekaden – stimmgewaltig, voluminös und live. Los geht es um 20 Uhr.

„Setzen sechs“: Wenn Martin Schopps das Klassenbuch öffnet und den „Tafeldienst“ einteilt, bleibt kein Auge trocken. Davon können sich die Besucher in der Stadthalle am Samstag, 28. April, selbst überzeugen. Ob Merksatz, Dreisatz oder Satzbau, als Lehrer für Deutsch und Sport und Vater zweier schulpflichtiger Kinder weiß Lehrer Schopps, wovon er spricht. Nämlich von dem ganz normalen Wahnsinn an Deutschlands Lehranstalten – im Klassenraum, Lehrerzimmer und auf dem Pausenhof. Martin Schopps ist einer der Shootingstars im Kölner Karneval. In seinem Programm „Tafeldienst“ präsentiert er eine One-Man-Liveshow mit grammatikalischen Tiefschlägen, überraschendem Halbwissen und hoher Zwerchfellbelastung. Die intelligente Comedy mit einem hohen Tiefgang beginnt um 20 Uhr.

Freunde der kölschen Musik kommen am Dienstag, 8. Mai, ab 20 Uhr auf ihre Kosten. Denn dann ist Björn Heuser zu Gast und kredenzt ein „Kölsches Mitsingkonzert“, das es in sich hat.

Auch der beliebte Bonner Kabarettist Konrad Beikircher schaut 2018 wieder in der Bunten Stadt vorbei. Im Gepäck hat er sein neues Bühnenprogramm „Konrad Beikircher – Passt schon!“. In immer komplizierter werdenden Zeiten ist die Überschaubarkeit der heimischen Region wieder angesagt. Da liegt es auf der Hand, dass der Experte für Regionalsprachen mal schaut, worin sich die Regionen überhaupt unterscheiden. „Wenn der Mensch ist, wie er spricht, haben da aber viele Regionen ganz schlechte Karten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Konrad Beikircher präsentiert am Samstag, 27. Oktober, sein neues Programm in Linz. Der Kabarettabend in der Stadthalle geht um 20 Uhr los.

In der Vorweihnachtszeit gibt es dann auch wieder spannende Unterhaltung für das junge Publikum. Denn am Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr, führt das Theater auf Tour „Das magische Baumhaus – Im Bann des Eiszaubers“ auf. Zum Inhalt: Eisige Kälte umweht Anne und Philipp, als das magische Baumhaus landet. Sie sind in das finstere Land des ewigen Schnees gereist, dorthin, wo der böse Eiszauberer lebt. Er hält Merlin und Morgan gefangen – und nur, wenn Anne und Philipp seine schwere Aufgabe erfüllen, können sie ihre Freunde befreien ... Die Besucher dürfen sich auf eine musikalische, abenteuerliche und fantasievolle Geschichte freuen, in der es auch um Freundschaft und Mut geht. Das Stück nach der Originalserie „Magic Tree House“ von Mary Pope Osborne wurde ins Deutsche von Sabine Rahn übertragen. Buch und Liedtexte stammen von Will Osborne und Jenny Laird, die Musik von Randy Courts.

Den Auftakt 2019 markiert wieder das Neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Köln am Dienstag, 1. Januar, 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf dafür soll dem Veranstalter zufolge schon in wenigen Wochen freigeschaltet werden.

Karten für die Veranstaltungen im Vorverkauf gibt es unter anderem in Linz bei der Tourist-Info, Tel. 02644/2526, Bücherstube Kill, Buttermarkt 7, Tel. 02644/6707, in Unkel bei Medimax sowie unter www.bonnticket.de sm