Steht die freiwillige Fusion zwischen den Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel auf der Kippe? Reiner W. Schmitz, Interimschef der Bad Hönninger Verwaltung, hat in der Sitzung des VG-Rats am Donnerstag Zweifel geäußert, ob sich im vom Innenministerium vorgegeben Zeitrahmen noch eine positive Entscheidung herbeiführen lässt. Bis Herbst werde es noch dauern, ehe das Gutachten über die finanziellen Auswirkungen der Fusion vorliegt, das die VG Linz nach einigen Querelen allein statt mit den möglichen Partnern in Auftrag gegeben hat (die RZ berichtete). „Bis Frühjahr 2019 ist es dann nicht mehr lang, um das Ruder zu einer freiwilligen Fusion herumzureißen. Der Ball liegt nun bei der VG Linz“, sagte Schmitz.

Irritiert zeigte er sich darüber, dass seine Verwaltung nicht vom Linzer VG-Bürgermeister Hans-Günter Fischer über die vollzogene Beauftragung benachrichtigt worden sei, sondern erst durch einen Anruf eines Wirtschaftsprüfers der Mittelrheinischen ...

Lesezeit für diesen Artikel (391 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

