KG Gladbach: Feier mit omnipräsentem Prinzenpaar

Aus unserem Archiv

Gladbach

In Gladbach geht beim Sitzungskarneval in diesem Jahr kein Weg am Prinzenpaar vorbei. Bei der Damensitzung am Samstagabend in der Festhalle standen Prinz Hans-Peter I. und Prinzessin Gabriele I. (Hellenbrand) nicht nur als Tollitäten im Rampenlicht, auch als Vortragende auf der Bühne sorgten sie „omnipräsent“ für reichlich Spaß und Klamauk.