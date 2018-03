Kanalarbeiten in Engers sind in vollem Gange

Täglich kontrolliert Michael Berger die Baustelle an der Kreuzung Brucknerstraße/Neue Wilhelmstraße in Engers. Als Sachbearbeiter für Bauleistungen der Stadtwerke Neuwied koordiniert er die baulichen Abläufe und hat stets den Zeitplan im Blick. Gemeinsam mit Bereichsleiter Peter Dunkel beobachtet er, wie von der beauftragten Firma die ersten Kanalhausanschlüsse an die Gebäude auf der Brucknerstraße verlegt werden. "Wir sind voll im Plan", sagt Peter Dunkel.

Foto: Carsten Liebfried

Seit dem 16. März gleicht die Anliegerstraße zur L 307 einer Großbaustelle. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden saniert und neu verlegt. "Die Gas- und Wasserleitungen sind noch aus den 1960er-Jahren", sagt Michael Berger. Bei einer Routineuntersuchung kamen Risse und andere Unebenheiten im Kanal zum Vorschein. Bis Dezember sollen die Arbeiten beendet sein, so die zeitliche Vorgabe. Nur das schlechte Wetter kann den Verantwortlichen noch einen Strich durch die Rechnung machen. "Schneit es im November oder Dezember sechs Wochen lang, dann könnten wir ein Problem bekommen", weiß Peter Dunkel. Doch bisher verläuft alles nach Plan.

Der Hauptkanal mit einer Länge von 600 Metern ist auf der Brucknerstraße inzwischen saniert worden. Teilweise erfolgte die Erneuerung an manchen Stellen durch eine sogenannte offene Bauweise. Hierzu mussten Bagger mehrere Kubikmeter Bodenmaterial abtragen und einen drei bis fünf Meter tiefen Graben ausheben. Am anderen Ende der Baustelle, nahe der Sparkassenfiliale an der Neuwieder Straße, wurde mit dem Inlinerverfahren erfolgreich gearbeitet. 600 Millimeter starke Rohre ersetzen ihre Vorgänger mit einem Durchmesser von 500 Millimetern. "Damit die Baufirmen sich bei der Rohrsanierung nicht in die Quere kommen", erklärt Baubeauftragter Michael Berger die gegenseitige Vorgehensweise. Zumeist wird das Inlinerverfahren angewendet, wenn die zu sanierenden Rohre kleine Risse vorweisen. Vorteile gegenüber einer offenen Bauweise: Die Straßendecke muss nicht aufgebrochen werden. Bei einem Rundgang über die Baustelle ist deutlich zu sehen, wo mit welchem Verfahren gearbeitet wurde. Berger und Dunkel begutachten die einzelnen Bauabschnitte, die auf den Zeichnungen farblich markiert sind. 622 000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Noch einige Zeit dient die Lavaoberfläche als provisorischer Ersatz für den Straßenbelag. Anwohner werden in ihrem fahrenden Auto weiter ordentlich durchgeschüttelt. "Die Straße war schon vor der Baustelle arg in Mitleidenschaft gezogen worden", sagt Dunkel. Erst nach den Tiefbauarbeiten folgt eine neue Asphaltdecke. "Vermutlich im November oder Dezember", so der Bereichsleiter. Bis Ende der Woche sollen nun weitere Erdmassen linksseitig der Brucknerstraße abgetragen werden, um die Gas- und Wasserhauptleitungen zu verlegen.

Von unserem Reporter Carsten Liebfried