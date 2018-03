Jugendherberge: Ein Abriss ist der Favorit

Die Bauarbeiten am derzeit leer stehenden Johannes-Haw-Heim kosten 8,9 statt 14 Millionen Euro

Leutesdorf/Mainz. Das Aufatmen in Leutesdorf dürfte selbst das infernalische Zischen des Andernacher Kaltwassergeysirs auf der anderen Rheinseite für eine Weile übertönt haben. Denn: Nunmehr herrscht Klarheit, wie es mit dem ambitionierten, allerdings ins Stocken geratenen Großprojekt einer Jugendherberge im leer stehenden Johannes-Haw-Heim weitergeht. Anstatt der ursprünglich beabsichtigten Sanierung des früheren Klostergebäudes am Leutesdorfer Rheinufer plant das Jugendherbergswerk (DJH) Rheinland-Pfalz und Saarland den Abriss des Hauses. Das erfuhr die Rhein-Zeitung nach einem Gespräch, dass Grünen-Landtagsabgeordnete Elisabeth Bröskamp und Bad Hönningens Bürgermeister Michael Mahlert (SPD) in Mainz mit den Chefs des Landes-DJH führten.

Lediglich die denkmalgeschützte „Alte Zinn“, das Haus im Klostergarten aus dem Jahr 1648, in dem Seminarräume mit Rheinblick untergebracht werden, machen die Abrissbagger nicht dem Erdboden gleich. Die neue Variante, dem Abriss gegenüber der aufwendigen Sanierung den Vorzug zu geben, verringert die Kosten von ursprünglich geplanten 14 Millionen Euro auf nun 8,9 Millionen, wie Peter Schuler, Präsident des Mainzer DJH, und DJH-Vorstandschef Jacob Geditz berichteten. Der Landesrechnungshof und die Administrations- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatten sich im Vorfeld der jüngsten Landtagswahl über die Kostenhöhe fürs „Familienhotel“ gewundert. Daraufhin stellten das DJH und das Mainzer Innenministerium die Planungen gehörig auf den Prüfstand (die RZ berichtete). Neben der Sanierung war auch ein Teilabriss des Haw-Heims Teil der Überlegungen. Nicht wenige Menschen der Region befürchteten, dass die millionenschwere Großbaustelle im Fahrwasser von teuren Projekten wie dem Nürburgring-Umbau und dem Schlosshotel Bad Bergzabern noch grundsätzlich infrage gestellt werden könnte.

