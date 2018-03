Der zweifelsfreie Beweis steht noch aus, doch viele Beobachter im Kreis Neuwied sind sich bereits sicher: Der Wolf ist zurück, ein männliches Tier hat im Bereich der bewaldeten Hänge oberhalb von Leutesdorf und Rheinbrohl sein Stammrevier gefunden. Dafür sammelt der Leutesdorfer Damwildhalter Jörg Gerlich Beweise, seitdem er eines seiner Tiere am Samstag ausgeweidet im Gehege fand – mit Bissspuren und Auffälligkeiten am Kadaver, die für den Riss durch einen Wolf sprechen. Ein DNA-Test soll in dieser Frage endgültige Klarheit bringen.

„Mein Telefon steht kaum noch still“, erzählt Gerlich der RZ am Montag. Neben überregionalen Medien melden sich auch Beobachter, vor allem aus der Jägerschaft, die mehrfach einen einzelnen Rüden gesichtet ...

Lesezeit für diesen Artikel (467 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.